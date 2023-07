Nowa funkcja w aplikacji PKP Intercity. Wyruszymy dzięki niej poza Polskę

Bardzo tego brakowało.



Mobilna aplikacja PKP Intercity wzbogaciła się właśnie o nową funkcję, która była wyczekiwana przez pokaźne grono internautów. Chodzi tu o obsługę systemu zakupu biletów międzynarodowych, co zdecydowanie ułatwi przejście przez pierwszy etap podróży za granicę naszego kraju. Do tej pory nie było to takie proste i proces ten nie należał do najprzyjemniejszych, teraz sytuacja się nieco zmieniła. Zerknijmy na to wszystko nieco bliżej.





PKP Intercity z opcją zakupu biletów międzynarodowych



Przez ostatnich kilka miesięcy do aplikacji PKP Intercity wprowadzono kilka naprawdę przydatnych rozwiązań. Mowa tu chociażby o pobieraniu biletów w formie PDF, obsłudze Apple Pay czy opcji wyboru stacji pośrednich. Państwowa spółka coraz częściej stara się udowodnić obywatelom, że cyfryzacja idzie jej całkiem nieźle. Ostatnio jednak zanotowała spore straty wizerunkowe po awarii pociągu na trasie Gdynia-Kraków, gdy na Twitterze jasno dała do zrozumienia, że… nie wie zbyt wiele o szczegółach problemu.



Nieco lepiej prezentuje się jednak zaimplementowana do tytułowej usług nowość. Chodzi tu o możliwość zakupu biletów na podróże do wielu europejskich miast. Do tej pory należało udać się do kasy biletowej lub wykorzystać stronę internetową, lecz tylko w ramach specjalnej oferty promocyjnej. Teraz sytuacja uległa zmianie, co z pewnością ucieszy osoby planujące przejechać się pociągiem do innych państw.



Chodzi tu o udostępnienie biletów SuperPromo International dostępnych na kierunkach Czechy, Słowacja, Węgry, Austria oraz Niemcy. Oprócz tego kupimy również bilety IRT do Niemiec, Litwy i Austrii, a także bilety eNRT do/z Austrii, Czech oraz Słowacji. Jedynym mankamentem jest brak opcji nabycia bilety eNRT na przejazdy do Węgier, co ma wynikać z niezintegrowania tamtejszego przewoźnika z ogólnoeuropejskimi rozwiązaniami dotyczącymi kontroli biletów.



Źródło: PKP Intercity



Należy także wspomnieć o zmian w procesie zakupu wspomnianego biletu eNRT, gdzie teraz można dodać chęć przejazdu z psem czy rowerem. Takie bilety podlegają zwrotowi oraz wymianie, lecz początkowo będzie ona dostępna wyłącznie w drodze reklamacji oraz bezpośrednio w systemie przewoźnika. To dobra zmiana, gdyż do tej pory istniała wyłącznie opcja bezzwrotna.



Wprowadzoną nowość skomentował Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity:



Bilety na przejazdy międzynarodowe dostępne w aplikacji mobilnej to odpowiedź na potrzeby naszych podróżnych. Rozumiemy, jak istotną rolę w sprzedaży pełnią kanały zdalne, dlatego nieustannie będziemy je rozwijać. Wprowadzenie międzynarodowych biletów do aplikacji było dla nas niemałym wyzwaniem logistycznym, ze względu na umowy z zagranicznymi przewoźnikami. Mimo to z sukcesem udało nam się rozszerzyć ofertę, co bardzo mnie cieszy.



Jestem zadowolony z rozwoju mobilnej aplikacji, bo często jeżdżę pociągami, lecz wciąż funkcjonalność usługi pozostawia wiele do życzenia. Regularnie wzbogaca się ona o nowe rozwiązania, więc może wkrótce będzie można ją polecić z czystym sumieniem.



Źrodło: PKP Intercity / Zdjęcie otwierające: gov.pl