Nie tylko Meta ma aplikację o nazwie Threads. Mnóstwo użytkowników pobiera nie tę, co trzeba

Zbieżność nazw jest myląca.

Dwie aplikacje o tej samej nazwie

Aplikacja Threads od Meta. | Źródło: Meta

Scenariusz rodem z komedii

Strona internetowa tej „drugiej” aplikacji Threads. | Źródlo: mat. własne

Jak wiadomo, na początku lipca Meta udostępniła (choć nie na terenie Unii Europejskiej) swój odpowiednik Twittera, czyli Threads, ku niezadowoleniu Elona Muska. Usługa Marka Zuckerberga błyskawicznie urosła na popularności, a jej aplikacje przeznaczone na iOS i Android odnotowały w kilka dni ponad 100 milionów pobrań.

Jak się okazuje, przez sukces aplikacji Threads na popularności zyskała także inna aplikacja od tej samej nazwie. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale nie tylko Meta posiada w swoim portfolio aplikację o nazwie Threads. Istnieje też aplikacja o nazwie Threads, która jest odpowiednikiem Slacka i istnieje od 2019 roku.

Nie mam pojęcia, czy Meta mogła wykorzystać nazwę Threads, skoro miała ją już inna aplikacja, ale jedno jest pewne – posunięcie to przyczyniło się do zwiększenia popularności innej aplikacji o tej samej nazwie. Internauci po prostu te aplikacje ze sobą mylą. Gdy na rynku zadebiutowała aplikacja Threads, która jest odpowiednikiem Twittera, ta aplikacja Threads, która jest odpowiednikiem Slacka, została pobrana ponad 880 tysięcy razy. Wcześniej o takim wyniku mogła tylko pomarzyć. Aha, mimo że ta druga aplikacja Threads nie jest odpowiednikiem Twittera, to w jej opisie możemy wyczytać, że jest jak Twitter, ale do pracy.

Za sprawą debiutu aplikacji Threads od Meta, starsza aplikacja Threads wskoczyła na globalnej liście najczęściej pobieranych aplikacji w App Store. W niektórych europejskich krajach, takich jak Niemcy, Hiszpania i Włochy, znalazła się nawet w najpopularniejszej dziesiątce aplikacji.

Dla przypomnienia, ze względu na unijne regulacje, aplikacja Threads będąca konkurencją dla Twittera, czyli aplikacja Threads od Meta, nie jest w Unii Europejskiej i w Polsce dostępna. Meta zablokowała nawet dostęp do usługi tym osobom z Unii Europejskiej, które próbowały korzystać z Threads za pośrednictwem VPN.

Scenariusz rodem z komedii

Co ciekawe, ze względu na to, jak często użytkownicy mylą ze sobą dwie usługi o nazwie Threads, na stronie threads.com, poświęconej odpowiednikowi usługi Slack, pojawiło się wyjaśnienie, iż usługa ta nie jest w żaden sposób powiązana z Instagramem, w przeciwieństwie do drugiej aplikacji Threads. To dlatego, że w ostatnim czasie ruch na tej stronie znacznie się zwiększył, z wiadomego powodu.

Cała ta sytuacja jest trochę zabawna, zwłaszcza że firma odpowiadająca za aplikację Threads będącą odpowiednikiem Slacka została założona przez byłych pracowników Meta. Z resztą, kiedyś Meta miała też w swojej ofercie inną aplikację Threads. Ta poprzednia aplikacja była eksperymentalnym komunikatorem dla użytkowników Instagrama – komunikatorem, który okazał się klapą.

Mam dla Ciebie pomysł. Jeżeli zamierzasz stworzyć własną aplikację, nadaj jej nazwę Threads. Podejrzewam, że aplikacja ta zyska sporo pobrań tylko dzięki zbieżności nazw z aplikacją od Meta.