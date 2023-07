YouTube wprowadza przydatną nowość, która jest darmowa. Serio, nie kłamię!

Zapiszcie sobie ten dzień w kalendarzu.



Zespół odpowiedzialny za YouTube ogłosił właśnie wprowadzenie przydatnej nowości na urządzenia z systemem Android oraz iOS – chodzi tu o możliwości publikacji postów w formie quizów na łamach karty Społeczność, co do tej pory nie było aż takie oczywiście. Najważniejszą cechą rozwiązania jest jednak jej darmowość, bowiem ostatnio platforma wzbogaca się o więcej płatnych funkcji. Przyjrzyjmy się więc temu wszystkiemu nieco bliżej.





Quizy stały się dostępne dla wszystkich użytkowników.



Dosyć regularnie informujemy Was o tym, co dzieje się w usłudze YouTube – wszystko z powodu kontrowersji mających tam miejsce. Najgłośniejszym wydarzeniem jest zabicie kolejnego discordowego bota muzycznego, co spotkało się z głośną krytyką społeczności. Oprócz tego rozpoczęto płatne testy kolejnego rozwiązania – blokady ekranu podczas oglądania treści. Rozbrzmiewają również pogłoski o planach walki z blokerami reklam czy lepszą jakością dla subskrybentów Premium – to jednak nie koniec. O co dokładnie chodzi tym razem?



Przez kilka ostatnich miesięcy trwały testy rozwiązania pozwalającego na tworzenie quizów zarówno w aplikacji, jak i za pośrednictwem internetowej wersji platformy. Zespół za nią odpowiedzialny poinformował właśnie, że funkcja została właśnie udostępniona i mogą z niej skorzystać wszyscy chętni twórcy – niezależnie od tego, gdzie uruchomią usługę. To dosyć ważna zmiana, gdyż pozwala na jeszcze kreatywniejszy kontakt ze swoją społecznością oraz skuteczniejsze jej angażowanie.





BIG news quiz posts are launching to all devices where Community posts are supported (iOS/Android phones & computers)



creators w/ access to the Community tab can create quizzes & viewers on these devices can engage w/ them!!



learn more: https://t.co/6Z015q0TNL — TeamYouTube (@TeamYouTube) July 13, 2023

Jak skorzystać z rozwiązania? Wystarczy zajrzeć do karty Społeczność, wprowadzić pytanie w polu tekstowym, następnie wpisać odpowiedzi (maksymalnie 4) w okienkach na to przeznaczonych (maksymalnie 80 znaków) oraz zaznaczyć poprawną odpowiedź (tylko jedną). Ciekawą opcją jest możliwość rozszerzenia jej o stosowne wyjaśnienie o długości 350 znaków.



To bez wątpienia przydatne rozwiązanie i pojawia się zaledwie kilka dni po rozpoczęciu testów quizów generowanych przez sztuczną inteligencję. Dostęp do nich ma obecnie garstka osób na urządzeniach mobilnych i wkrótce ich zasięg zostanie rozszerzony. Funkcja zdążyła jednak już wzbudzić mnóstwo kontrowersji i YouTube zastanawia się czy w ogóle warto ją implementować.



Czas pokaże. Fajnie jednak, że platforma wciąż zyskuje darmowe rozwiązania, które mają realną wartość dodaną.



Źródło: Twitter (@TeamYouTube) / Zdjęcie otwierające: pixabay.com