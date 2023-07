Windows 11 23H2 zapowiedziany. Ogromna aktualizacja przekona niezdecydowanych

Są jeszcze na sali jacyś krytycy tego systemu?



Microsoft ogłosił właśnie ogromną aktualizację swojego systemu operacyjnego. Windows 11 23H2 zadebiutuje na przestrzeni czwartego kwartału bieżącego roku i wprowadzi szereg długo wyczekiwanych funkcji. Ich oficjalna lista nie została jednak jeszcze opublikowana, więc na razie trzeba posiłkować się rozwiązaniami testowanymi przez ostatnie miesiące. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Windows 11 23H2 zadebiutuje już tej jesieni



Coraz więcej plotek pojawia się odnośnie nadchodzącego Windowsa 12, na którego prezentację przyjdzie nam zapewne trochę poczekać. Debiut nowej iteracji nastąpić ma już w przyszłym roku, lecz na szczęście koncern nie zamierza porzucać wciąż świeżej „jedenastki”. Użytkownicy mogą liczyć na co najmniej jeden olbrzymi update wdrażający funkcjonalności niejednokrotnie opisywane nawet na łamach naszego portalu. Czego więc dokładnie należy się spodziewać?



No cóż, jedną z największych nowości wydaje się Windows Copilot wykorzystujący sztuczną inteligencję. Usługa zapewnia dostęp do osobistego asystenta na łamach całego systemu operacyjnego – osoby będące członkami Insider dokładnie wiedzą o co chodzi. Ta sama technologia została użyta w przypadku wyszukiwarki Bing oraz pakietu Microsoft 365 – mówimy więc o naturalnym rozszerzeniu zasięgu rozwijanej od pewnego czasu platformy.







Osobiście jednak czekam najbardziej na wydanie odświeżonej wersji Eksploratora plików. Niejednokrotnie informowaliśmy Was o zmianach, które mają do niego nadejść. Chodzi tu o m.in. wbudowaną galerię oraz zmodernizowany wygląd czy integrację z wyżej wspomnianym już pakietem biurowym. Dzięki temu konsumenci otrzymają centrum dowodzenia z prawdziwego zdarzenia, co powinno swoją drogą nastąpić lata temu.



Źródło: windowscentral.com



Oprócz tego wspomnieć należy o implementacji natywnych ustawień oświetlenia RGB, co już zostało docenione przez część naszej redakcji. Dzięki temu nadejdzie koniec z koniecznością instalowania wielu aplikacji dostosowanych do wyłącznie sprzętu jednej marki.



Źródło: windowslatest.com



Nie można rzecz jasna zapominać o obsłudze plików RAR i 7-zip, co przez długi czas było wyłącznie marzeniem osób wkurzających się na potrzebę pobierania specjalnych programów. Na debiut tego rozwiązania zdążyli już zareagować programiści odpowiedzialni za WinRAR – opublikowali dosyć zabawny mem.



Źródło: Microsoft



Pojawi się również zaktualizowany Paint wzbogacony o ciemny motyw oraz ulepszony sposób przybliżania grafiki. Prosty edytor zyska być może dzięki temu grono nowych użytkowników nie potrzebujących do życia zbyt wielu zaawansowanych opcji.



Źródło: Microsoft



Jeśli zaś chodzi o proces wprowadzania aktualizacji 23H2, to zostanie ona wypuszczona w trybie uśpienia wraz z kolejną poprawkę patcha 22H2. Dzięki temu w momencie debiutu będzie ona już znajdowała się na komputerach użytkowników, wtedy Microsoft po prostu udostępni nieważący zbyt wiele pakiet aktywacyjny działający jako główny przełącznik. Opisane wyżej funkcje zostaną wtedy włączone i system oficjalnie przejdzie na nową wersję. Taka praktyka nie jest rzecz jasna żadną nowością, zastosowano ją już ponad cztery lata temu.



Takie podejście jest korzystne głównie dla działów IT, które już wcześniej są w stanie opracować np. sterowniki i mieć większą pewność, że po oficjalnym debiucie nie będzie żadnych problemów z ich usługami. Czy dowiedzieliśmy się czegoś jeszcze?



Microsoft zapowiedział przy okazji Long-Term Servicing Channel dla systemu Windows 11, czyli kanał oferujący poprawki bezpieczeństwa, lecz bez jakichkolwiek nowych funkcji. To szczególnie istotne dla komputerów o specjalnych zastosowaniach, gdzie jakakolwiek ingerencja jest w stanie zaburzyć funkcjonowanie urządzenia i obecnych tam platform. Taka wersja pojawi się w drugiej połowie 2024 roku.



Oprócz tego nie należy zapominać o plotkach głoszących, że Microsoft zdecydował się na trzyletni harmonogram wydawania systemu operacyjnego. Jeśli to prawda, to w 2024 roku powitamy nowe oprogramowanie od koncernu. Coraz więcej doniesień zdaje się sugerować, iż to prawda.



Czas pokaże.



Źródło: Microsoft, The Verge / Zdjęcie otwierające: