5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #345]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Electricity Maps

Cena: 0 zł / Android: 5.1 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy ciekawą aplikację informacyjną, narzędzie ułatwiające handel używanymi rzeczami, a także niewielki tytuł z licznikiem upływającego czasu. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w kolorowej grze rekreacyjnej oraz rozbudowanym tytule strategicznym.

Bubaa

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 6.0 i nowsze

Ciekawa aplikacja informacyjna. Pozwala szybko poznać dane na temat systemu energetycznego w kraju. Za pomocą czytelnych map i wykresów dowiemy się na przykład, skąd pochodzi energia elektryczna w danym regionie, ile dwutlenku węgla jest emitowane do atmosfery, jaki odsetek stanowią źródła odnawialne itp.Poza bieżącymi informacjami aplikacja umożliwia również zapoznanie się z danymi historycznymi.

Yearly Progress

Cena: 0 zł / Android: 9 i nowsze

Nowoczesna i lekka aplikacja ułatwiająca handel używanymi rzeczami dziecięcymi. Pozwala szybko sprzedać ubrania, zabawki, akcesoria i inne produkty dla dzieci. Wszystko zostało podzielone na kategorie tematyczne - filtry i szybka wyszukiwarka ułatwiają odnalezienie interesujących nas ofert. Ogłoszenia możemy dodawać bez dodatkowych opłat.Dodatkowym atutem jest możliwość proponowania innej ceny sprzedającemu.

Forest Bounty

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,89 zł-82,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Niewielkie narzędzie, które pozwala w czytelny sposób zaprezentować upływający w ciągu roku czas. Główną stronę zajmują paski postępu w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym. Wystarczy rzut oka, by zorientować się na przykład, że minęło 55% roku. Może się to przydać osobom dbającym i produktywność czy szukającym prostych narzędzi do motywacji.Nie zabrakło również możliwości dodawania na ekran główny widżetów.

Nexus War

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,89 zł-494,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Kolorowa gra o typowo rekreacyjnym charakterze. Zbieramy dary lasu (grzyby, jagody, zioła itp.) i przygotowujemy z nich najróżniejsze potrawy i napoje. Budujemy i rozwijamy kolejne restauracje, piekarnie, herbaciarnie i inne obiekty przynoszące nam wirtualne środki do wykorzystania.Dodatkowym atutem są aspekty społecznościowe - możemy dołączyć do klanu i wykonywać wspólne zadania, komunikować się z innymi graczami itd.

Rozbudowany tytuł strategiczny w futurystycznym klimacie. Stajemy na czele jednej z czterech ras i staramy się odzyskać kontrolę nad planetą. Mierzymy się z wrogami w dynamicznych bitwach, tworzymy sojusze, rozwijamy armię itd. Nie brakuje aspektów ekonomicznych dla miłośników budowy miasta i rozwoju technologii.Wszystko w atrakcyjnej oprawie graficznej, z tajemniczą warstwą fabularną i z częściowo otwartym światem.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!