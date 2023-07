Teeny Tiny Town - budowanie pełne ograniczeń (recenzja gry)

Przyjemna gra logiczna.

Teeny Tiny Town – gra logiczna w relaksującej oprawie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,99 zł-10,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Gry logiczne to dość wdzięczna kategoria, szczególnie w przypadku tytułów dostępnych na smartfony. Prosta mechanika, nieustannie rosnący poziom trudności i możliwość opakowania łamigłówek w ciekawą formę - wszystko to sprawia, że tego typu tytuły idealnie wypełnią chwilę przerwy i zapewnią przyjemny wysiłek dla szarych komórek.Teeny Tiny Town tylko to potwierdza. Mamy tu do czynienia z grą logiczną, w której naszym zadaniem jest budowa i rozwój miasta. Ograniczenie stanowi liczba pól do zagospodarowania. Musimy wstawiać na planszę dostępne zasoby w przemyślany sposób, by jak najdłużej rozwijać miasto i nie zablokować sobie ruchów.Oczywiście nie jest to tak proste, jak może się wydawać. Nowe elementy pojawiają się losowo, ogranicza nas też ukształtowanie danej planszy. Jeśli trzy takie same elementy (drzewa, budynki itp.) znajdą się na przylegających do siebie polach, zostaną połączone - w ten sposób rozwijamy skromne osady w miasta z drapaczami chmur.Nie brakuje możliwości korzystania z ułatwień w postaci wyczyszczenia pola czy zmiany elementu. Gra nie męczy reklamami, a mikropłatności nie są wymagane do spokojnej zabawy.Minusy? Interfejsowi brakuje nieco płynności, a liczba dostępnych poziomów nie jest zbyt duża. Gra pojawiła się jednak niedawno, więc z czasem można się spodziewać nowych treści.Teeny Tiny Town to ciekawa gra logiczna. Starannie wykonana oprawa cieszy oko, a spokojne tempo rozgrywki i czytelne zasady sprawiają, że tytuł ten można polecić każdemu.