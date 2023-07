mObywatel 2.0 od dziś dostępny dla wszystkich. Co zmieniło się w aplikacji?

Oto lista nowości.

mDowód na równi z tradycyjnym dowodem osobistym

„Nie ma już obowiązku noszenia ze sobą dowodu osobistego – wystarczy, że wylegitymujemy się mDowodem. Przypominamy, że nie jest to cyfrowa wersja dowodu osobistego – dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności. mDowodu będziemy mogli użyć w każdej sytuacji: w urzędach, u notariusza, zawierając umowy, ale też np. wypożyczając samochód czy sprzęt sportowy.”

mDowód jest w Polsce traktowany na równi z tradycyjnym dowodem osobistym. | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

mObywatel gruntownie odświeżony

ePłatności pozwalają wygodnie opłacić podatki i nie tylko. | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

To nie koniec zmian

Aplikację mObywatel można pobrać:

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dziś, 14 lipca, najnowszą wersję aplikacji. Jej aktualizacja wprowadza ważne, długo wyczekiwane zmiany, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać. O jakich zmianach mowa? W skrócie, dzięki nim w Polsce nastała właśnie nowa era dokumentów i usług cyfrowych.Najważniejszą nowością w aplikacji mObywatel jest, który zastąpił dotychczasowy e-dowód. Dzięki wejściu w życiu ustawy o aplikacji mObywatel. Każdy może wylegitymować się mDowodem na terenie całego kraju, także w urzędzie., informuje Ministerstwo Cyfryzacji.Istnieją jedynie trzy sytuacje, w których nie będziemy mogli posłużyć się cyfrowym dowodem tożsamości. W momencie składania wniosku o dowód osobisty, przy przekraczaniu granicy kraju oraz przy załatwianiu spraw w podmiotach podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, m.in. w bankach będziemy potrzebować tradycyjnego dowodu osobistego. W bankach mDowód będzie akceptowany zamiast dowodu osobistego od 1 września bieżącego roku.mObywatel gruntownie odświeżony Wraz z nową aktualizacją mObywatel otrzymał też, która została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami. Jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji, korzystanie z aplikacji mObywatel powinno być dzięki niej intuicyjne i komfortowe.Oprócz mDowodu w aplikacji mObywatel wprowadzono również szereg innych nowych funkcji. Jedna z nich to, która pozwala opłacać podatki i inne zobowiązania urzędowe z pomocą. Kolejna, czyli, pozwala szybko sprawić stan techniczny pojazdu, którym Ty lub Twoi bliscy wyjeżdżacie w podróż, np. na wakacje, wycieczkę szkolną czy kolonię. Wystarczy, że w aplikacji wpiszesz numer rejestracyjny pojazdu, a otrzymasz podstawowe dane autobusu, informacje o badaniach technicznych oraz polisie OC.Ponadto w mObywatelu możemy teraz sprawdzić dostępne w okolicy usługi i ulgi. Każdy samorząd może bezpłatnie włączyć do aplikacji swoje dokumenty, takie jak karty potwierdzające przynależność do lokalnych klubów sportowych, by mieszkańcy korzystali z ich cyfrowych wersji zamiast fizycznych.Aplikacja mObywatel pozwala też zgłosić naruszenia środowiskowe, takie jak nielegalne wysypiska śmieci. Poza tym, jej nowa wersja posiada funkcje dedykowane firmom. Przedsiębiorcy mogą w niej na przykład weryfikować uprawnienia nowych pracowników.Rzecz jasna, aplikację mObywatel możesz pobrać na swoje urządzenie za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem. Jest ona dostępna zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS.Co istotne, Ministerstwo Cyfryzacji planuje już niebawem dodać do aplikacji mObywatel kolejne nowe funkcje. Wkrótce zastrzeżemy w niej swój PESEL, sprawdzimy historię pojazdu, umówimy wizytę w placówce ZUS czy zgłosimy utratę dowodu osobistego.mObywatel (Android) - pobierz mObywatel (iOS)- pobierz Źródło:/ fot. tyt. Canvah