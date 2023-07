mObywatel 2.0 to kpina z obywateli. Problemy gonią problemy

Nie na to czekali Polacy.



Zadebiutowała ogromna aktualizacja aplikacji mObywatel, która ma stanowić wstęp do kolejnego etapu cyfryzacji naszego kraju. Wszystko by było super, gdyby nie fakt, że… usługa po prostu przestała działać u niemalże wszystkich użytkowników. Część z nich nie może się zalogować, niektórzy nie są w stanie zaktualizować usługi, jeszcze inni z kolei nie widzą żadnych dokumentów. Jednym słowem – kpina. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





mObywatel 2.0 nie działa u wielu użytkowników



Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami zapowiedzi rewolucji jeśli chodzi o popularny program mObywatel. Odsłona nazywana często 2.0 to przede wszystkim odświeżony interfejs, co od razu rzuca się w oczy. Poza tym należy pamiętać o możliwości weryfikacji tożsamości drugiej osoby oraz sprawdzeniu czy dany autobus ma ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC. Poza tym aplikacja wyśle powiadomienie dotyczące zwrotu podatku, dofinansowania z gminy itd. Trwa także pilotaż specjalnego systemu płatności wewnątrz usługi.



Na papierze wygląda to świetnie, lecz praktyka okazała się nieco inna. Dzisiejsza premiera apki spotkała się z krytyką osób korzystających zarówno z wersji na Androida, jak i iOS. Wielu użytkowników zaczęło zgłaszać, że nie jest w stanie zaktualizować programu (to dotyczy głównie posiadaczy sprzętów od Apple). Jeśli jednak już się to uda, to wymagane jest stworzenie profilu od zera. Użytkownicy, którzy przeszli przez te początkowe etapy nie ładują się jednak jakiekolwiek dokumenty.



Źródło: Facebook (@niebezpiecznik)



Nasza redakcja także dostrzegła podobne kłopoty. Chodzi tu o np. komunikat dotyczący braku połączenia z internetem w momencie próby zalogowania się przez bank. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia z ogólnopolską awarią, co nie jest dobrym znakiem – zwłaszcza jeśli mówimy o tak istotnej aplikacji, która przecież docelowo ma posłużyć jako zamiennik fizycznych dokumentów.



W takim przypadku możliwe przestaje być udowodnienie swojej tożsamości – kpina. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że problemy w najbliższym czasie zostaną odpowiednio naprawione. Trwają jednak już one kilka godzin, co nie napawa zbytnim optymizmem. Rzecz jasna zdarzają się przypadki, w których aplikacja działa prawidłowo, lecz takie osoby znajdują się w mniejszości.



Minister Cyfryzacji odniósł się do sytuacji - problemy mają wynikać ze specyfiki aplikacji, ponieważ proces jej instalacji wymaga obecnie więcej zasobów niż późniejsze użytkowanie. Niedługo wszystko ma wrócić do normy.



Oczywiście nie trzeba dodawać, iż wskutek kłopotów internauci zaczęli masowo wystawiać niskie oceny mObywatelowi 2.0 zarówno w App Store, jak i Sklepie Play.



Źródło: Facebook (@niebezpiecznik), wł. / Zdjęcie otwierające: gov.pl