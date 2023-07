Microsoft zmienia domyślny font w aplikacjach Office. Czas pożegnać Calibri

Następca został wybrany.

Godny następca

Aptos będzie nową domyślną czionką w programach Microsoft 365. | Źródło: Microsoft

„Przez 15 lat nasza ukochana Calibri była domyślną czcionką Microsoftu i głównym strażnikiem komunikacji biurowej, ale jak wiecie, nasza relacja z nią musiała się zakończyć. Zmieniliśmy się. Zmieliła się technologia, z której korzystamy na co dzień. Tak zaczęły się poszukiwania idealnej czcionki dla ekranów o wyższej rozdzielczości. Ta czcionka musiała cechować się wysoką ostrością, jednolitością i świetnie pasować do typu wyświetlacza. Momentami było to ekscytujące, ale i przerażające. Jak zastąpić Calibri? Jak znaleźć tę jedną idealną czcionkę, która mogłaby zająć jej miejsce jako jedyna prawowita domyślna czcionka?”

Aptos to podobno bardzo wszechstronna czcionka. | Źródło: Microsoft

Zmiana, która już się dzieje

Jeżeli od lat używasz aplikacji pakietu, znanego dawniej jako pakiet Office, zapewne przyzwyczaiłeś się do tego, że ich domyślnym fontem jest. Już wkrótce będziesz musiał jednak przyzwyczaić się do nowego domyślnego fontu w Microsoft 365.Tak, po 15 latach Micrsoft w końcu zmienia domyślny font aplikacji Microsoft 365. Co zastąpi Calibri, która wcześniej zastąpiła font? Nowa czcionka, która zajmie jej miejsce to Aptos.Kilka lat temu temu Microsoft zamówił pięć nowych czcionek dla aplikacji Office z nadzieją o tym, że jedna z nich stanie się nowym domyślnym fontem w tych aplikacjach. Mowa o fontach. Każdy z nich został dodany do rozwijanego menu czcionek w programach Microsoft 365 – tak aby wszyscy mogli je wypróbować. Teraz, po wysłuchaniu opinii użytkowników na temat tych czcionek, gigant z Redmond stwierdził, że to Bierstadt najbardziej przypadł wszystkim do gustu.W związku z powyższym Microsoft zdecydował, że to właśniezastąpi Calibri jako domyślna czcionka w programach Office. Jego nazwę zmieniono jednak naMicrosoft pisze na swoim blogu.Aptos to czcionka stworzona przez, jednego z czołowych projektantów krojów pisma na świecie. Jest ona czcionką bezszeryfową inspirowaną szwajcarską typografią z połowy XX wieku. Jej nazwa została zmieniona na Aptos na cześć kalifornijskiego miasta Aptos, by oddać jej wszechstronność. Aptos to bowiem miasto, w którym znajdziemy zarówno słoneczne, piaszczyste plaże, jak i góry oraz zamglone lasy z ogromnymi sekwojami.Znaki czcionki Aptos charakteryzują się prostotą i są bardzo wyraźne. Jej mała litera „i” ma charakterystyczny ogon odróżniający ją od dużej litery I. Kropki nad literami „i” i „j” to zaś rzeczywiste kropki, a nie groteskowe kwadraty. Oczywiście, Aptos to czcionka kompatybilna z wieloma językami, zawierająca 23 znaki specjalne. Warto też wspomnieć, że przygotowano jej cztery różne wersje, o różnej grubości znaków.Microsoft zaczął już stopniowo udostępniać czcionkę Aptos pierwszym użytkownikom. Już niebawem miliony osób zobaczą ją jako domyślną czcionkę w programach Word, Outlook, PowerPoint i Excel. Na przestrzeni miesięcy stanie się ona domyślną czcionką dla wszystkich klientów Microsoftu.Microsoft wspomina, że w webowej wersji programów Office, gdy tylko Aptos stanie się dla użytkownika domyślną czcionką, Calibri zostanie przypięta na górze listy czcionek, tak jak wcześniej Times New Roman i Arial. Ponto gigant informuje, że Aptos jest tylko częścią większej fali nowości, które trafią do platformy Microsoft 365.Źródło: Microsoft / fot. tyt. Microsoft