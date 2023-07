WhatsApp otrzyma najlepszą funkcją prywatności ostatnich lat

Będziecie zachwyceni.



Wszystko wskazuje na to, że WhatsApp już wkrótce wzbogaci się o funkcję zapewniającą użytkownikom większą kontrolę nad widocznością ich numeru telefonu. Członkowie danej społeczności będą mogli zdecydować czy chcą, by inne osoby do niej należące miały wgląd w ciąg liczb o dosyć wrażliwym charakterze. Dzięki temu skuteczniej będzie można zadbać o kwestie bezpieczeństwa, co bez wątpienia spodoba się sporej części osób. Zerknijmy na to wszystko nieco bliżej.





WhatsApp z ważną funkcją poprawiającą prywatność użytkowników



Ostatnio mieliśmy do czynienia z implementacją kilku ważnych usprawnień do WhatsAppa – komunikator zyskał chociażby łatwiejszy sposób przenoszenia wiadomości i załączników pomiędzy telefonami działającymi na tym samym systemie operacyjnym. Oprócz tego wdrożono opcję przypięcia konkretnych treści oraz ustawienia na jak długo mają one znajdować się na samej górze konwersacji. Teraz czas poświęcić chwilę kolejnej nowości. O co dokładnie chodzi?



Pewien czas temu aplikacja zyskała system społeczności, czyli coś na wzór popularnego Discorda. Mówimy tu o możliwości zrzeszenia osób interesujących się konkretnym tematem bądź zamieszkujących na tym samym osiedlu. Administrator jest w stanie udostępniać informacje odnośnie do ważnych spraw, natomiast członkowie grupy dyskutować na przeróżne tematy. Meta regularnie ulepsza tę funkcję, czego dowodem jest testowana właśnie opcja.



Źródło: WABetaInfo



Chodzi tu o dodanie nowej warstwy prywatności w postaci opcji zablokowania widoczności własnego numeru telefonu dla członków danej społeczności. Wcześniej numer był domyślnie ukryty w większości przypadków, ale mógł zostać ujawniony w momencie reakcji na czyjąś wiadomość bądź opublikowaniu własnej. Implementowane rozwiązanie skutecznie ukryje ciąg cyfr nawet w takich sytuacjach, co bez wątpienia należy uznać na plus.



Sama funkcja będzie dostępna w informacjach o społeczności pod postacią „Prywatność numeru telefonu” – tam też znajdziemy inne opcje odnośnie do widoczności numeru. Warto jednak zaznaczyć, iż przełącznik ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do zwykłych członków społeczności. Administratorzy wciąż będą mogli zobaczyć telefon konkretnej osoby – działa to jednak w dwie strony.



Na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy funkcja zostanie wprowadzona do stabilnej wersji WhatsAppa. Obecnie dostęp do niej mają wyłącznie osoby korzystające z wersji beta komunikatora. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: WABetaInfo, Android Police / Zdjęcie otwierające: pixabay.com