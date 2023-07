Android 14 Beta 4 już dostępny. Wprowadza długo wyczekiwaną funkcję

Spodoba się… chyba wszystkim.



Android 14 Beta 4 ujrzał światło dzienne, co jest równoznaczne z wykonaniem kolejnego kroku w kierunku finalnego wydania wyczekiwanej aktualizacji. Tym razem programiści postarali się głównie o implementację licznych poprawek błędów, lecz nie zabrakło również wdrożenia istotnych rozwiązań. Użytkownicy teraz chociażby w szybszy sposób odblokują swój smartfon. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Android 14 Beta 4 już stał się dostępny dla użytkowników



Na przestrzeni ostatnich miesięcy informowaliśmy Was o niemalże wszystkich testowych wydaniach Androida 14, którego moment debiutu zdaje się zbliżać coraz szybciej. Przez ten czas konsumenci oraz deweloperzy mieli okazję przetestować nadchodzące funkcje, a także wskazać obszary wymagające dopracowania. Dzięki temu Google chce upewnić się, iż już wkrótce dostarczy w miarę stabilny produkt stanowiący solidną podstawę dla poszczególnych producentów.



Teraz doczekaliśmy się czwartej wersji beta oprogramowania – wraz z nią wprowadzono nową funkcjonalność. Mowa tu o „automatycznym potwierdzeniu odblokowaniu”, które będzie trzeba aktywować w systemowych ustawieniach. Jeśli więc wprowadzimy prawidłowy kod PIN (składający się z sześciu lub więcej cyfr), to od razu otrzymamy dostęp do smartfona, wcześniej należało potwierdzić tę akcję. Korporacja zaznacza jednak, iż włączenie opisanego rozwiązania jest nieco mniej bezpieczną metodą odblokowywania urządzenia.



Warto jednak pamiętać, iż mówimy tu o „czystym” Androidzie – jeśli korzystacie z telefonów od producentów oferujących własne nakładki, to zapewne część z Was dobrze zna powyżej opisaną funkcję. Osobiście nie do końca wiedziałem, że nie ma jej wszędzie, więc tak czy siak mówimy o naprawdę przydatnym dodatku. Okej, co jeszcze czeka na klientów?





W końcu oddzielono suwaki odpowiadające za regulację głośności dzwonka oraz powiadomień. Wcześniej były one ze sobą połączone, co niekoniecznie spotkało się z aprobatą użytkowników. Czwarta beta to również nowe domyślne zdjęcia profilowe, obsługę wczesnych wersji na tabletach czy składanych smartfonach oraz usprawniony selektor widżetów dla tabletów. Przy okazji zadbano o poprawki błędów zgłaszanych przez osoby korzystające z odsłony testowej oprogramowania.



Jeśli zaś chodzi o kolejne fazy rozwoju Androida 14, to jeszcze w lipcu ma on osiągnąć stabilność. Od tego momentu Google ma wolną rękę jeśli chodzi o terminy – mówi się, że finalna „czternastka” pojawi się w sierpniu przyszłego roku.



Trzeba więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



