Aktualizacje dla starych systemów Windows. Oto Windows Update Restored

Gratka dla miłośników retrokomputerów.

Windows Update Restored v3.1

To niestety wciąż tylko stare aktualizacje

Użytkownicy systemów Windows z całego świata niespecjalnie przejmują się tym, że niektóre wersje OS-ów już dawno nie otrzymują wsparcia. Nie brakuje osób do dziś korzystających z Windows 7 Windows XP - ze względu na sentyment, zamiłowanie lub sam fakt, że komputery pod ich kontrolą po prostu działają. Entuzjaści retrokomputerów uruchomili niedawno ciekawy serwis, przywracający funkcjonalność aktualizacji dla klasycznych wersji systemów operacyjnych Windows. Umożliwia on użytkownikom aktualizowanie przestarzałych systemów operacyjnych, tak jak dawniej, wprost z witryny Windows Update.Projekt o nazwie Windows Update Restored v3.1 zajmuje się na tę chwilę systemami Windows 95 , Windows NT 4.0, Windows 98 First i Second Edition, Windows Millennium Edition oraz Windows 2000 (do dodatku SP2). W przyszłości ma zostać dodana obsługa systemów Windows XP, Windows Vista i nowszych, w tym na przykład uwielbianej "siódemki".Witryna zawiera aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje opcjonalne i aktualizacje sterowników dla wspieranych systemów operacyjnych. Pliki te były kiedyś dostępne bezpośrednio od Microsoftu, ale kiedy Redmond zamknął swoje serwery aktualizacji w 2011 roku, stały się one znacznie trudniejsze do zdobycia.Jak tłumaczy w materiale wideo jeden z twórców projektu, narzędzie Wayback Machine z Internet Archive odegrało kluczową rolę w zebraniu wszystkich wymaganych plików dla usługiNikt nie tworzy dziś nowych aktualizacji dla starych systemów. Mamy tu do czynienia po prostu z pełnym zbiorem starych aktualizacji, które z różnych powodów mogą chcieć instalować osoby, pragnące zbudować sobie retrokomputer z którymś ze starszych OS-ów Microsoftu. Dobre wieści są takie, że baza zawiera wszystkie ostatnie poprawki dla wymienionych wcześniej systemów.Windows Update Restored przyda się fanom retrokomputerów, ale i retrogamingu, lubiących bawić się starym sprzętem, który nie jest już podłączony do Internetu. Wystarczy połączyć się na chwilę z siecią, aby pobrać aktualizacje - potrzeba do tego co najmniej Internet Explorera 5.0, choć zalecana jest wersja 5.5, dostępna w ramach wzmiankowanej witryny.Microsoft nie wspiera w żaden sposób projektu, pamiętajcie.Źródło: Windows Update Restored