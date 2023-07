Windows w chmurze także dla konsumentów. Windows 365 ma być tani, ale idea wielu przeraża

Kontrowersyjna przyszłość Windowsa.

Windows 365 dla konsumentów

Windows 365 ma zmienić sposób korzystania z komputerów

Firmy z przeróżnych gałęzi gospodarek robią wszystko, aby na jednym produkcie zarobić kilkukrotnie. O ile na przykład w sektorze motoryzacyjnym zaczęto sprzedawać subskrypcje funkcji już dostępnych w samochodach , ale celowo deaktywowanych, to w branży tech coraz popularniejsze stają się subskrypcje oprogramowania. Microsoft w tej kwestii nie chce poprzestawać na produkcie Microsoft 365, czyli abonamencie za pakiet Office. Według najnowszych doniesień gigant z Redmond szykuje konsumencki wariant Windows 365, czyli Windowsa w chmurze.Konsumenci nie spieszą się z przesiadką na Windows 11, pomimo tego, że w przypadku użytkowników systemów Windows 7, Windows 8 i Windows 10 nadal jest ona de facto darmowa. Osoby, które kupiły poprzednie wydania systemu z różnych powodów wolą przy nich pozostać, co stało się solą w oku dużej korporacji. Rozwiązaniem tego problemu ma być udostępnianie systemu Windows działającego na wirtualnym komputerze, w ramach subskrypcji. Brzmi jak coś niepotrzebnie skomplikowanego? I takie właśnie jest.Edycja konsumencka systemu Windows 365 nadchodzi wielkimi krokami i według pogłosek ma być tańsza, niż wersja oferowana obecnie przedsiębiorcom. Microsoft chce pozwolić na przykład na łączenie wielu komputerów w chmurze w ramach rodzinnej wersji systemu Windows 365. Ambicje firmy Microsoft dotyczące chmury dla użytkowników systemu Windows 11 zostały ujawnione w ramach przesłuchań pracowników Microsoftu w sprawie przeciwko FTC.Wersje preview konsumenckich wydań systemu Windows 11 mają już zakorzenione funkcje konfiguracji czegoś, co nazywa się "Cloud PC". Konsumencka edycja Windows 365 ma pojawić się wkrótce, prawdopodobnie jesienią tego roku. Cena nie została ustalona, ale będzie odmienna dla każdej z planowanych wersji. Prawdopodobnie skończy się na dwóch - indywidualnej i rodzinnej.W skrócie: Twój rzeczywisty komputer z Windows 365 będzie działał w chmurze, dzięki czemu będzie wyglądał tak samo i działał tak samo, niezależnie od tego, na jakim sprzęcie uzyskasz do niego dostęp. Wszystkie pliki i działania będą tak naprawdę wykonywane gdzieś na serwerach Microsoftu. Twój sprzęt będzie tylko swoistym "portalem" do tego świata.Microsoft będzie zarządzał wszystkimi aspektami technicznymi - aktualizacjami i utrzymaniem docelowego urządzenia. Taka wizja zdaniem niektórych jest dość przerażająca.