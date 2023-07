YouTube dla Windows 10 i 11 odmieniony nie do poznania. Sprawdź wszystkie nowości

Kilka użytecznych zmian.

Nowości na YouTube

Przedwczoraj Piotr przybliżał Wam nową, ciekawą funkcję, jaka testowana jest na YouTube. Uwaga: dostępna jest wyłącznie dla wybranych użytkowników płatnej subskrypcji YouTube Premium . Na YouTube Premium w tym roku zagościło z resztą także wiele innych nowinek , z których korzystać mogą wszyscy. Miło mi poinformować, że nadszedł czas na kolejną porcję nowości.YouTube wdrożyło garść ciekawych aktualizacji po stronie serwera. W obrębie interfejsu pojawiły się dwa nowe przyciski do przewijania do przodu lub do tyłu podczas oglądania wideo. Działają zupełnie jak podwójne tapnięcia na krawędziach ekranu smartfona lub tabletu. Usprawniono też obsługę trybu ciemnego w wyszukiwarce i udostępniono filmy o wyższym bitrate dla użytkowników Premium oglądających materiały 1080p, dla jeszcze większej liczby urządzeń i regionów.Przewijanie filmów do przodu lub do tyłu o pięć sekund było do tej pory możliwe dzięki klawiszom strzałek na klawiaturze. Jeśli korzystasz z urządzenia obsługującego dotyk, możesz dwukrotnie dotknąć lewej lub prawej strony filmów, aby przewinąć klip do tyłu lub do przodu. Przyciski odtwarzacza pozwalają przeskoczyć o 10 sekund do przodu lub tyłu.