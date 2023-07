Chrome Valley Customs - odnawianie samochodów bez brudzenia rąk (recenzja gry)

Przyjemny tytuł dla odprężenia.

Chrome Valley Customs – match-3 z samochodami w tle

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 11,99 zł-599,99 zł za element / Android: 9 i nowsze

Gry w łączenie elementów (match-3) są co do zasady bardzo podobne i przewidywalne. Nic dziwnego, że twórcy chcą się wyróżnić i obudowują je w najróżniejsze dodatki, warstwę fabularną itp. Możemy wówczas łatwo dopasować konkretny tytuł do naszych zainteresowań.Chrome Valley Customs przypadnie do gustu miłośnikom klasycznej motoryzacji i renowacji samochodów. Mamy tu bowiem do czynienia z grą typu match-3, w której prowadzimy warsztat i zajmujemy się odnawianiem pojazdów.Gra funkcjonuje w oparciu o utarty schemat. Łączenie elementów i rozwiązywanie kolejnych plansz daje nam wirtualne środki na dalszą zabawę. Wydajemy je na zakup nowych części, malowanie czy pozbywanie się rdzy z samochodów. Każdy pojazd to nowy poziom - im wyżej, tym dłużej zajmie nam renowacja.Twórcy sporo uwagi poświęcili oprawie graficznej. Modele samochodów i klimat warsztatu cieszą oko. Gra nie męczy reklamami, a mikropłatności są oferowane w dość standardowy sposób i nie musimy wydawać majątku na spokojną grę.Minusy? Fani motoryzacji mogą czuć niedosyt - rodzajów części czy kolorów jest dość mało, renowacje odbywają się dość schematycznie. Spokojnej grze dla relaksu to jednak nie powinno przeszkodzić.Chrome Valley Customs to przyjemny tytuł o typowo rekreacyjnym charakterze. Mimo motoryzacyjnego klimatu z nikim się nie ścigamy. I dobrze.