YouTube testuje nową funkcję. Jak zwykle - trzeba za nią zapłacić

Przydatna opcja, na razie tylko dla wybranych.



YouTube rozpoczęło właśnie testy nowej funkcji, która pozwala użytkownikom na wyłącznie dotyku w celu uniknięcia przypadkowego przewinięcia filmu bądź jego zatrzymania. Na razie dostęp do eksperymentu mają wyłącznie osoby subskrybujące abonament Premium, lecz nie wiadomo czy rozwiązanie na zawsze będzie ukryte za paywallem – zapewne sporo internautów by tego nie chciało. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





YouTube z kolejną płatną funkcją