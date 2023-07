Zakaz korzystania z Yanosika. Jedziesz na wakacje? Uważaj

Kochliwość jest ślepa.

Każdy kierowca ma swoje ulubione aplikacje. Gdybym jednak zapytał polskich kierowców o to, jakie dwie apki są ich zdaniem najlepsze i najprzydatniejsze, nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że dwoma najchętniej wybieranymi odpowiedziami byłyby Mapy Google i Yanosik . Wprawdzie Mapy Google po ostatnich aktualizacjach dość skutecznie ostrzegają kierowców przed wydarzeniami na drodze, ale nadal to Yanosik uznawany jest za najlepszy antyradar i system przestrzegający przed utrudnieniami. Kierowcy powinni wiedzieć, że za korzystanie z tego narzędzia może grozić mandat.Przede wszystkim muszę uspokoić wszystkich nerwowych: mandatu za korzystanie z Yanosikanie dostaniecie w Polsce. Podkreślam tu słowo "raczej", bowiem zdaniem niektórych kwestią sporną pozostaje interpretacja art 66. par. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, mówiącego:W świetle tego przepisu zakazanym jest korzystanie ze sprzętu ostrzegającego o kontroli drogowej, a Yanosik przecież przed takowymi kontrolami ostrzega. Interpretacje przepisów są jednak bardzo różne, a ja nie słyszałem jeszcze nigdy o przypadku mandatu za Yanosika w Polsce. Co więcej, swego czasu producent aplikacji zachwalał ją jako "legalny antyradar". Należy po prostu wiedzieć o tym, co głosi prawo, stąd też powyższy cytat.

Czy można korzystać z Yanosika za granicą?

Gdzie Yanosik jest w 100 procentach legalny?

O czym warto pamiętać?

Źródło: YanosikNawiasem mówiąc, polska Policja wraz z Yanosikiem prowadziły wspólnie m.in. akcję uświadamiającą kierowców o nowych przepisach z czerwca 2021 roku, czy też "Łapki na kierownicę" w marcu tego roku, także nie wydaje się, aby polscy funkcjonariusze mieli komukolwiek wystawiać mandaty za korzystanie z takiego akurat antyradaru. Co innego, jeśli mowa o sprzęcie zakłócającym, którego stosowanie na pewno będzie karane.Warto również być świadomym tego, jak sytuacja prezentuje się w innych europejskich krajach.Nie trzeba spoglądać specjalnie daleko za zachodnią granicę, aby zwrócić uwagę na pierwszy z krajów, gdzie jazda z Yanosikiem może zakończyć się mandatem. Od 28 kwietnia 2020 roku kierowcy na drogach w Niemczech nie mogą używać narzędzi nawigacyjnych ostrzegających przed kontrolami prędkości. Co ciekawe, do takowych zalicza się nawet Mapy Google. Mandat za korzystanie z takich apek wynosi 75 euro.Źródło: YanosikZ antyradarów co do zasady nie wolno korzystać w Austrii, Czechach, Francji (legalne są alarmy o strefach kontroli prędkości), Hiszpanii, Belgii, Luksemburgu i grecji. Kary za korzystanie z takich rozwiązań idą w tysiące euro. W Serbii i Luksemburgu za korzystanie z takich rozwiązań grożą nawet kary pozbawienia wolności - krótkie, bo od 3 do 30 dni, ale jednak. Zakaz korzystania z Yanosika i podobnych aplikacji obowiązuje już dłuższy czas na terytorium Turcji, Cypru i Macedonii, po których to krajach Polacy podróżują autami znacznie rzadziej.Reasumując: w niektórych krajach policja może reagować na Yanosika tak jak w Polsce, w innych może Was zań ukarać z całą stanowczością.Legalnie z antyradarem można poruszać się po drogach m.in. Włoch, Węgier, Rumunii, Norwegii, Albanii, Bułgarii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W ostatnim z krajów przeprowadzono nawet badanie, które dowiodło, że antyradary takie jak Yanosik... poprawiają bezpieczeństwo. Korzystający z nich kierowcy biorą udział w wypadkach 30 procent rzadziej niż pozostali.Przede wszystkim o tym, że skuteczność Yanosika jest tak wysoka, jak aktywność użytkowników apki. O ile zatem w Polsce ujrzycie mnóstwo ostrzeżeń, to zagranicą pula informacji będzie z oczywistych względów znacznie mniejsza.Pamiętaj, że z Yanosika korzystasz na własną odpowiedzialność. To wspaniała aplikacja, ale należy mieć na uwadze to, że finalnie w razie kontroli drogowej wszystko będzie zależało od postawy policjanta.Źródło: mat. własny