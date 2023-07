mObywatel 2.0 już jest. Operator płatności wybrany bez przetargu, ministerstwo odpowiada

Całe zatrzęsienie świetnych nowości.

mObywatel 2.0 - premiera już 14 lipca

Wspaniałe wieści dotyczące rządowej aplikacji mObywatel . W Polsce ruszyły długo wyczekiwane beta testy najnowszej wersji apki mObywatel 2.0. Długo zapowiadana aktualizacja zostanie udostępniona wszystkim już 14 lipca i będzie obfitowała w ważne zmiany. Wszystkie przedstawiamy w niniejszym tekście. Niemal równolegle z udostępnieniem nowego wydania narzędzia wybrano też operatora płatności dostępnych w ramach apki. Niektórym nie podoba się to, że Ministerstwo Cyfryzacji wybrało go bez przetargu. Czy słusznie?Przede wszystkim: od 14 lipca 2023 roku aplikacja mObywatel będzie traktowana na równi z tradycyjnym dowodem osobistym - w niemal każdej z sytuacji. Fizyczne wersje dokumentów wciąż niezbędne będą w momencie próby przekroczenia granicy Polski oraz chęci wyrobienia nowego dowodu osobistego. Są to jednak stosowne bariery mające na celu zapewnienie stosownego poziomu bezpieczeństwa. Co więcej, mDowód będzie miał osobną serię i numer i nie będzie się dało przedstawiać go jako dokument tożsamości w bankach.