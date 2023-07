Firefox żegna się ze starym Windowsem. Koniec wsparcia w końcu nadszedł

Mozilla i tak długo zwlekała.



Okazuje się, że osoby korzystające ze starszych wersji Windowsa zostaną odcięci od kolejnej usługi. Tym razem zakończenie wsparcia ogłosił właściciel przeglądarki Firefox – światło dzienne ujrzało ostatnie wydanie działające na kultowej już „siódemce”. Część internautów nie będzie więc miało wyjścia i w końcu zdecyduje się na zaktualizowanie oprogramowania. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Firefox nie zadziała już na Windowsie 7



Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1 to systemy, które od dłuższego czasu nie otrzymują jakichkolwiek aktualizacji, nawet tych wdrażających poprawki bezpieczeństwa. Śladem koncernu ruszyli nie tylko użytkownicy, ale też większość programistów. Znikoma baza klientów oraz zwiększona szansa na atak cyberprzestępców skutecznie motywuje ich do zakończenia wsparcia swoich usług dla wspomnianych wyżej odsłon popularnego oprogramowania.



Do tego grona dołączyła właśnie organizacja Mozilla, która wypuściła na światło dzienne przeglądarkę Firefox o numerze 115. Jest to o tyle istotne, iż mówimy o ostatnim patchu funkcji dostępnym dla internautów korzystających z „siódemki” oraz „ósemki”. Kolejne aktualizacje będą możliwe do pobrania wyłącznie przez posiadaczy Windowsa 10 i Windowsa 11, co nie jest wielkim zaskoczeniem. Właściciele konkurencyjnych usług już dawno porzucili niewspierane systemy.



Źródło: Mozilla



Podjęta decyzja raczej nie obejmie swoim zasięgiem ogromnego grona klientów. Mówimy bowiem o marginesie – według najnowszej ankiety sprzętowej Steam z Windowsa 7 korzysta wyłącznie 1,16% konsumentów, nikt więc nawet nie usłyszy płaczu osób wciąż przeglądających za jego pośrednictwem internet. Podobnie ma się sprawa z posiadaczami sprzętów działających na macOS 10.12, 10.13 oraz 10.14 – w tych przypadkach również Firefox 115 to ostatnia dostępna aktualizacja.



Co ona tak naprawdę wprowadza? Przede wszystkim mamy do czynienia z łatwiejszym sposobem na przenoszenie metod płatności z innych przeglądarek, lepszą obsługą wideo, ładniejszym Menedżerem kart czy odświeżeniem interfejsu importowania danych. Nie zabrakło rzecz jasno licznych poprawek błędów.



Dla nielicznych posiadaczy Windowsa 7 i Windowsa 8 to jednak najsmutniejszy update w historii. Przy okazji warto dodać, iż przez bliżej nieokreślony czas nadal będą oni otrzymywać niezbędne poprawki bezpieczeństwa do Firefoxa 115 - usługa automatycznie przejdzie w tryb rozszerzonego wsparcia.



Źródło: Mozilla / Zdjęcie otwierające: Mozilla