Papież wydał podręcznik o AI i nowych technologiach. Porusza kwestię etyki

Tak, Papież interesuje się sztuczną inteligencją.

Wytyczne o AI rodem z Watykanu

„Papież zawsze miał szerokie spojrzenie na świat i ludzkość, i wierzy, że technologia jest czymś dobrym.”

„Ale gdy ją rozwijamy, przychodzi czas na zadawanie głębszych pytań.”

„Dyrektorzy firm technologicznych z całej Doliny Krzemowej przychodzą do mnie od lat i mówią: ‘Musisz nam pomóc, na horyzoncie jest wiele rzeczy i nie jesteśmy na nie gotowi’.”

„Chodziło o to, aby wykorzystać moc zwoławczą Watykanu o zgromadzić dyrektorów z całego świata.”

Współpracując z, Papież i Watykan utworzyli wspólnie organ znany jako, który ma tworzyć etyczne wytyczne powiązane ze światem nowych technologii dla firm, środowiska akademickiego, a nawet władz. W ramach tej współpracy wydano nawet specjalny podręcznik , który zawiera szereg rad dla firm technologicznych zajmujących się rozwojem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji.", bo tak brzmi nazwa wspomnianego podręcznika, porusza kwestię etyki w wielu obszarach nowych technologii. Odnosi się on nie tylko do dziedziny rozwoju sztucznej inteligencji, ale także do innych budzących kontrowersje rozwiązań. Mowa o takich rozwiązaniach jak technologie rozpoznawania twarzy czy śledzenia., powiedział w wywiadzie pastor i doradca ITEC,, dodał.Autorami podręcznika sąoraz. Jest to podręcznik rozbudowany i podchodzący do tematu etyki w odniesieniu do nowych technologii bardzo kompleksowo. Składa się on z blisko 140 stron.