Nowe aktualizacje Windows 11 wydłużają czas ładowania systemu, spowalniają dyski SSD

Problem występuje od wielu miesięcy.

Dyski SSD zwolniły w Windows 11

Spadek prędkości transferów plików po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows to problem cyklicznie powracający do różnych wersji systemu. Ten trapiący użytkowników Windows 11 jest jednak wyjątkowo przewlekły. Okazuje się, że absolutnie wszystkie obowiązkowe aktualizacje Windows 11 udostępniane od marca 2023 roku, spowalniają działanie dysków SSD i wydłużają wczytywanie się OS-u.Wiele komentarzy rozgoryczonych internautów korzystających z Windows 11, publikowanych w Centrum Opinii Microsoftu, czy też na Reddicie, sugeruje, że instalowanie obowiązkowych aktualizacji zbiorczych wydanych po marcu 2023 roku znacząco zmniejsza prędkość działania niektórych dysków SSD. Usterki nie usunięto w najnowszej aktualizacji czerwcowej, ani też nadchodzącej aktualizacji lipcowej.Problemy z pewnością nie są powszechne, ale realne i mierzalne. Wiele osób publikowało w sieci dowody na spadek prędkości zapisu i odczytu plików na ich dyskach. Niektórzy użytkownicy Reddita pokazali spadek prędkości SSD z 7000 MB/s do 3000 MB/s, a w niektórych ekstremalnych przypadkach nawet do 1000 MB/s.Problem dotyczy— na ten moment opcjonalna aktualizacja z lipca 2023– Patch Tuesday z czerwca 2023 r.— Patch Tuesday z maja 2023 r.– Patch Tuesday z kwietnia 2023 r.— Patch Tuesday z marca 2023 r. (obowiązkowa)Skąd wiadomo, że problem tkwi w tych aktualizacjach? Bo odinstalowanie aktualizacji wydanych od marca 2023 roku włącznie przywraca prędkość dysków SSD z powrotem do właściwego poziomu.Od momentu udostępnienia aktualizacji Moment 2 (KB5022913) w sieci pojawiają się doniesienia o wydłużonych czasach wczytywania systemu, wolniejszych transferami dysków, a nawet spadkami wydajności gier. W dużej mierze usterki wydają się dotyczyć dysków SSD PCIe Gen4.Microsoft do tej pory nie odniósł się do tych konkretnych problemów z dyskami SSD. Wiemy tylko tyle, że firma potwierdziła, że jest zaznajomiona z tego rodzaju skargami użytkowników.Źródło: Windows Latest