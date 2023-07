Android Auto otrzymało istotną zmianę, na którą z niecierpliwością czekałam

Google pozbawiło usługi irytującego ograniczenia.

„Twój telefon nie może wyświetlać Map Google, gdy działa Android Auto”

Istotna wada Android Auto

Wada, której Google nareszcie się pozbywa

to bardzo przydatna usługa. Wystarczy połączyć swój telefon z Androidem – przewodowo lub bezprzewodowo – z systemem inforozrywki samochodu, by uzyskać w tym systemie dostęp doi innych przydatnych usług. Niemniej, Android Auto ma pewne irytujące ograniczenie.Jeżeli korzystasz z Android Auto w samochodzie, nie możesz jednocześnie korzystać z Map Google na smartfonie. Próba otwarcia Map kończy się wyświetleniem komunikatu o treści. Wygląda jednak na to, że to w końcu się zmienia.Skoro masz dostęp do Map Google w Android Auto na ekranie systemu inforozrywki, dlaczego miałbyś otwierać Mapy Google na smartfonie? To bardzo proste. Jeżeli korzystasz z Android Auto, nie możesz wyszukać w Mapach potrzebnych informacji bez przerywania nawigacji.O tym, jak uciążliwe jest to ograniczenie, przekonałam się ostatnio na własnej skórze. Podczas podróży przez pół polski (w ramach której byłam pasażerem pojazdu, a nie kierowcą), to mój telefon był podłączony do samochodu, by kierowca miał dostęp do Android Auto i nawigacji z Map Google, gdyż to ja akurat miałam ze sobą kabelek z odpowiednim złączem. W trakcie jazdy zdarzyło mi się, że chciałam sprawdzić, gdzie przy trasie znajdują się stacje paliw i czy gdzieś po drodze nie czekają nas niespodziewane korki. Nie mogłam sprawdzić tego na moim smartfonie, gdyż Android Auto nie pozwoliło mi otworzyć Map Google. Musiałam sięgnąć po smartfon kierowcy.Na szczęście, okazuje się, że Google najwyraźniej w końcu postanowiło omawiane ograniczenie zlikwidować. Wskazują na to liczne posty opublikowane w serwisie– przez użytkowników, w którzy w ostatnich dniach niespodziewanie zyskali możliwość korzystania jednocześnie z Android Auto i Map Google.Dla przypomnienia, ograniczenie zostało też tymczasowo zdjęte w lutym bieżącego roku, ale wtedy było to wyłącznie wynikiem błędu. Wróciło ono zaledwie dwa dni później. Tym razem wygląda na to, że usunięto je na stałe. Niektórzy użytkownicy mogą bowiem cieszyć się i Android Auto w samochodzie, i Mapami Google w smartfonie od kilku dni.Cóż, nie pozostaje nam teraz nic innego, jak liczyć na to, że zmiana dokonana przez Google w kwestii działania Android Auto i Map Google pozostanie z nami na stałe. Ja liczę też jednak na to, że Google wprowadzi do Android Auto kolejne usprawnienia.Źródło: Reddit, fot. tyt. Canva