WhatsApp ułatwi życie użytkownikom. Korzystanie z chmury nie będzie konieczne

Czekano na to kilka lat.



WhatsApp już niedługo zyska funkcję, która znacząco ułatwi proces przenoszenia wiadomości i załączników pomiędzy telefonami działającymi na tym samym systemie operacyjnym. Dobrą wiadomością podzielił się Mark Zuckerberg, który zaprezentował działanie rozwiązania za pośrednictwem krótkiego materiału wideo. Nie zabrakło rzecz jasna wzmianki o szyfrowaniu i bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz prywatności. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Łatwiejsze przenoszenie czatów już wkrótce na WhatsApp



Ostatnio dosyć często słychać o komunikatorze WhatsApp – wszystko to rzecz jasna ze względu na wprowadzane nowości. Nie tak dawno informowaliśmy Was o funkcji pozwalającej na przypięcie wybranych wiadomości, jak i wyciszania połączeń od nieznajomych kontaktów. Poza tym zadebiutowały kanały, jednokierunkowe narzędzie transmisji dla administratorów. Teraz przyszedł czas na przekazanie wieści o kolejnym rozwiązaniu. O co dokładnie chodzi?



Mark Zuckerberg opublikował na Facebooku filmik prezentujący opcję wspomnianą w pierwszym akapicie artykułu. Internauci wkrótce będą w stanie ominąć konieczność zapisywania wszelkich kopii zapasowych w chmurze poprzez ograniczenie się do zeskanowania kodu QR wyświetlanego na starym telefonie przy pomocy nowego urządzenia. Jest jednak jeden haczyk – mowa wyłącznie o smartfonach działających na tym samym oprogramowaniu, przynajmniej na razie.





Wszystko to brzmi jak proces znacznie szybszy i łatwiejszy niż dotychczas istniejąca alternatywa wymagająca skorzystania z iCloud (droższego od pewnego czasu) bądź Dysku Google, co z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom. Przy okazji jest to decyzja podjęta ze względu na wprowadzone swego czasu irytujące limity przestrzeni dyskowej, co nie pozwala na przechowywanie sporej liczby dużych załączników i plików multimedialnych.



Teraz sytuacja stanie się o wiele przyjemniejsza i przesiadka na inny smartfon przestanie kojarzyć się z utrapieniem. Na razie nie podano jednak konkretnej daty premiery nowej funkcji – obecnie dostęp do niej mają wyłącznie osoby korzystające z wersji beta aplikacji. WhatsApp jednocześnie testuje bowiem wiele funkcji, lecz rzadko kiedy informacje o nich publikowane są przez oficjalne źródła.



Daje to więc nadzieję, że stosowna aktualizacja zadebiutuje stosunkowo niedługo. Jeśli to się stanie, to opcję transferu czatów znaleźć będzie można w sekcji Ustawienia -> Czaty -> Transfer czatów.



Źródło: Facebook (@zuck), The Verge / Zdjęcie otwierające: pixabay.com (@betshy-5539291)