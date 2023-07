Nowa Opera GX pozwala personalizować Windowsa

Takiej funkcji jeszcze nie było.

Nowa Opera GX z jeszcze większymi opcjami personalizacji

"Mawia się, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tak samo jest w przypadku naszej przeglądarki oraz funkcji Live Wallpapers"

"Chcemy, aby gracze czuli się właśnie jak w domu, kiedy odpalają system operacyjny, jak i przeglądarkę. Live Walppapers dają możliwość dostosowania przeglądarki oraz systemu do indywidualnych preferencji, jeżeli chodzi o styl oraz sposób interakcji. Live Wallpapers przekształcają Twoje tło na pulpicie i przeglądarce w Twoją własną interaktywną grę."

Jak włączyć Live Wallpapers w Opera GX?

Przeglądarka internetowa Opera GX to odmiana lubianej Opery, stworzona i rozwijana z myślą o graczach. Pomimo jasno określonej grupy docelowej może ona spodobać się każdemu za sprawą całej masy użytecznych funkcji. Najnowsza odsłona narzędzie zachwalana jest przez twórców jako wydanie, które pomaga łatwo i szybko personalizować nie tylko aplikację, ale również system Windows.Opera GX jako pierwsza umożliwia swoim użytkownikom personalizację nie tylko przeglądarki, ale i systemu operacyjnego. Nowa funkcja Live Wallpapers pozwala przekształcić przeglądarkę i pulpit systemu Windows w interaktywną grę. Live Wallpapers są dostępne dla wszystkich użytkowników systemów Windows i macOS, jednak tylko na Windowsie można modyfikować za ich pomocą wygląd systemu operacyjnego.Jakiś czas temu do Opera GX trafiły Mody, pozwalające użytkownikom na daleko idącą personalizację przeglądarki poprzez motywy, dźwięki, a nawet renderujące się w czasie rzeczywistym shadery. Nowa opcja Live Wallpapers to mini-gry na silniku GameMakera. Reagują one natychmiast na działania użytkownika, ewoluując i zmieniając swój wygląd, zmieniając nie tylko środowisko przeglądarki, ale też pulpit Windowsa.– mówi Maciej Kocemba, Product Director, Opera GX.Na ten moment w GX.store na użytkowników Opera GX czeka ponad 50 darmowych zestawów Live Wallpapers stworzonych przez społeczność OperyGX. Premiera Live Wallpapers zbiega się czwartymi urodzinami Opery GX., z której to okazji powstanie urodzinowy Mod specjalnie zaprojektowany dla Jimmiego Dolandsona, najpopularniejszego na świecie amerykańskiego YouTubera, znanego także jako MrBeast. Ujawni on swoje dzieło na kanale w transmisji na żywo 6 lipca.Wystarczy pobrać Operę GX i wybrać jedną z Live Wallpapers w GX.store. Aby ustawić Live Wallpaper jako tło systemowe, należy dołączyć do programu Early Bird w ustawieniach przeglądarki. Aby zarządzać ustawieniami nowej funkcji, trzeba skorzystać z opcji systemu Windows i stamtąd wybierać grafiki na tło pulpitu.Źródło: Opera