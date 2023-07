Daisho - nie ma to jak samuraje i ninja (recenzja gry)

Przyjemna gra przygodowa.

Wciągająca fabuła, jak najwięcej możliwości interakcji z otoczeniem (otwarty świat) i niezbyt skomplikowana mechanika gry - tak można by przedstawić skrócony przepis na udaną grę przygodową.

Daisho: Survival of a Samurai jest tego dobrym przykładem. Mamy tu do czynienia z tytułem fabularnym osadzonym w Japonii w czasach samurajów. Kierujemy losami córki jednego z nich. Gdy zostaje zabity, a wojna ogarnia cały kraj, naszym zadaniem jest zapewnienie przyszłości całej osadzie, odpieranie ataków wrogów i udział w walce o większe cele.





Daisho – przygoda w czasach samurajów

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,49 zł-449,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze



Przygoda rozwija się na naszych oczach i trzeba przyznać, że jest całkiem wciągająca. Polska wersja językowa dodatkowo ułatwia zanurzenie się w fabule. Sterowanie sprowadza się do obsługi dżojstika i przycisków wyświetlanych na ekranie. Jest dość intuicyjne.



Oprawa graficzna stoi na solidnym poziomie. Wiele elementów otoczenia jest interaktywnych, szczególnie że musimy co rusz zdobywać zasoby do odbudowy osady czy tworzenia narzędzi i broni.





Gra nie męczy reklamami - dostępny jest oczywiście "sklepik" z wirtualnymi środkami przydatnymi do przyspieszania zabawy. Grać w spokojnym tempie możemy jednak bez ponoszenia kosztów.







Minusy? Interfejs gry mógłby być bardziej dopasowany do ekranu smartfona (większe przyciski itp.). Poruszanie się postaci jest nieco ociężałe, a system walki jest zbyt prosty.



W ogólnym rozrachunku Daisho to jednak udana produkcja. Szczególnie dla osób, które szukają wciągającej przygody i niezbyt skomplikowanego sterowania. Zapunktuje również u miłośników samurajów i ninja.







