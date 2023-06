Zamień swój smartfon w Stream Decka. Wystarczy jedna aplikacja

Uznane rozwiązanie w nowym wydaniu.



Światło dzienne ujrzała ogromna aktualizacja aplikacji Stream Deck Mobile, która teraz jest dostępna dla pokaźniejszego grona odbiorców. Mogą oni teraz nie tylko bezpłatnie konfigurować sześć klawiszy, ale także korzystać z dodatkowych możliwości kontrolowania swoich ulubionych usług, jak i ich konfiguracji. Mówimy więc o przydatnym narzędziu dla twórców treści cyfrowych – warto wiec przyjrzeć mu się nieco bliżej.





Stream Deck Mobile z ogromną aktualizacją