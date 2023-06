Zadebiutował Windows 11 Build 23493 z natywnym wsparciem formatów RAR, TAR, 7z

Jest wielka niespodzianka.

Windows 11 Build 23493 z natywną obsługą kompresji nowych formatów

.tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz

.tbz2, .tzst, .txz

.rar, .7z

Z końcem maja tego roku przekazywaliśmy Wam wyborną nowinę, związaną z rychłym wprowadzeniem natywnej obsługi formatów RAR, TAR, 7z i kilku innych do Windows 11 . Sugerowaliśmy wtedy, że natywna kompresja RAR może nie być możliwa z racji tego, że to WinRAR ma na nią patent. Microsoft właśnie udostępnił nową funkcję w Windows 11 Build 23493. Zawiera ono wielką niespodziankę.Windows 11 Build 23493 jest już dostępny do pobrania w kanale deweloperskim programu Windows Insider . Zawiera mnóstwo nowych funkcji, takich jak podgląd Windows Copilot i natywna obsługa popularnych archiwów — .rar, .rar, .7z i innych. Użytkownik może kliknąć dowolne archiwum prawym przyciskiem myszy i wyodrębnić zawartość do dowolnego folderu na urządzeniu. Podobnie da się kliknąć foldery lub pliki i zarchiwizować je do następujących archiwów:Tak! Kompresja danych RAR jednak będzie możliwa. W tym kontekście nikogo nie powinna dziwić słynna już reakcja twórców WinRAR na decyzję Microsoftu.Kompilacja Windows 11 Build 23493 to także nowych interfejs miksera głośności. Szybkie ustawienia umożliwiają w niej szybką zmianę preferencji głośności dla indywidualnych aplikacji. Nareszcie. Mikser da się otworzyć w buildzie preview nowym skrótem Win + Ctrl + V.