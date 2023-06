Google Pay po wielu latach nareszcie w popularnym polskim banku

Dlaczego tak długo?

Google Pay w Millennium

Klienci indywidualnimusieli czekać na ten dzień kilka długich lat. Mniej więcej 4 miliony osób nareszcie będzie mogło płacić za swoje zakupy znacznie wygodniej, dzięki usłudze Google Pay. Pytanie brzmi: dlaczego trwało to tak długo? Odpowiedzi nie poznamy zapewne nigdy. Bank Millennium był ostatnim z dużym banków, który zwlekał z wdrożeniem tej arcypraktycznej usługi. Bank Millennium już kilka lat temu zapowiedział włączenie płatności Google Pay. Jak widać trochę wody w Wiśle musiało upłynąć, aby obietnica została zrealizowana. Do tej pory z Google Pay korzystali klienci biznesowi oraz niektórzy klienci dawnego Eurobanku, którzy dodali swoje karty do konta w aplikacji przed jego przejęciem.Do tej pory korzystający z usług Bank Millennium mogli płacić zbliżeniowo w sklepach za sprawą płatnościlub zbliżeniowegoCo ciekawe, Bank Millennium nadal oficjalnie nie ogłosił decyzji o tak kluczowej integracji - zauważyli to internauci.Przypominam, że klienci Banku Millennium już od dłuższego czasu mogą korzystać z płatności mobilnychŹródło: mat. własny