Ktoś stworzył aplikację dla czatbota ChatGPT przeznaczoną na Windows 3.1

Oto WinGPT.

to system leciwy. Ma on bowiem ponad 30 lat. To nie powstrzymuje jednak jego pewnych entuzjastów przed pisaniem z myślą o nim nowych programów. Jeden z takich entuzjastów nieoczekiwanie stworzył dla komputerów z systemem Windows 3.1 aplikację czatbotaWinGPT to asystent AI dla systemu Windows 3.1. Jego twórca w przeszłości stworzył z myślą o Windows 3.1 także chociażby, czyli klona popularnej gryWinGPT został napisany w języku programistycznym, z wykorzystaniem standardowego interfejsu programistycznego. Co więcej, łączy się on z serweramiz użyciem standardu. W efekcie aplikacja może działać w pełni samodzielnie na naprawdę starym komputerze, bez konieczności użycia dodatkowego współczesnego komputera.

„Nie chciałem, aby mój Gateway 4DX2-66 z 1993 roku został pominięty przez rewolucję AI. Dlatego zbudowałem asystenta AI dla systemu Windows 3.1, bazującego na API OpenAI.”

Program o ograniczonych możliwościach

Program WinGPT na komputerze z systemem Windows 3.1. | Źródło: Dialupwingpt-2.jpg, twórca programu podzielił się na forum w serwisie Hacker News.Co ciekawe, WinGPT powstał częściowo przy pomocy czatbota ChatGPT . Twórca zapytał go o to, jak dodać do aplikacji. Chociaż paski stanu są częścią wielu natywnych aplikacji Windows 3.1, Microsoft nie umożliwił ich łatwej implementacji w aplikacjach innych deweloperów. To zmieniło się dopiero w Windows 95 . Logo aplikacji WinGPT zostało narysowane w, czyli w klonie aplikacji Microsoft Paint, który tworzy pliki ICP.Logo WinGPT zaprojektowane w klonie Microsoft Paint. | Źródło: DialupNiestety, w aplikacji WinGPT na komputerach z systemem Windows 3.1 ChatGPT udziela tylko bardzo krótkich odpowiedzi. Wynika to z ograniczeń technologicznych. Niedobór pamięci sprawia, że WinGPT nie radzi sobie z kontekstem konwersacji.Mimo wszystko WinGPT potrafi wyszukiwać potrzebne informacje nie tylko. Możesz go poprosić o opowiedzenie Ci żartu czy udzielenie porady.Cóż, jeśli gdzieś na strychu lub w piwnicy Twojego domu kurz zbiera stary komputer z systemem Windows 3.1, być może warto go odgruzować i wypróbować aplikację WinGPT. Pliki programu i instrukcje uruchomienia go znajdziesz tutaj Źródło: The Verge , fot. tyt. Dialup