BP uruchamia promocję na paliwa. Tyle można zaoszczędzić

Kolejny duży rabat na paliwa.

Rabat na paliwo na BP - szczegóły promocji

30 gr/l przy zakupie paliwa regularnego lub BP Ultimate

przy zakupie paliwa regularnego lub BP Ultimate 10 gr/l przy zakupie paliwa LPG

Jak skorzystać z rabatu na paliwo na BP?

Znamy już plany w zasadzie wszystkich dużych sieci stacji paliw, jeśli chodzi o wakacyjne promocje na paliwa. Poznaliśmy już szczegóły dotyczące rabatów na stacjach Shell Circle K . Teraz stosowny komunikat opublikowało BP. Promocje na paliwa BP ruszą już 30 czerwca. Oto ich warunki.Już od 30 czerwca zatankujecie paliwa taniej na stacjach BP i będziecie to mogli robić aż do 31 sierpnia bieżącego roku. Rabat na paliwa na BP wynosi:Nowa promocja na paliwa na BP wymaga rejestracji w programie PAYBACK i posiadania specjalnej karty - fizycznej lub wirtualnej. Rejestracji w programie można dokonać na stronie internetowej lub w aplikacji na systemy Android i iOS. Te są dostępne z poziomu poniższych odnośników lub sklepów z apkami, bezpośrednio na Waszych telefonach i smartfonach. Ważne: Rejestracja karty przebiega szybko, jednak procesowanie w systemie może potrwać do 48 godzin.Kartę można otrzymać na dwa sposoby:odbierając kartę fizyczną przy kasie na stacji BPwybierając "kartę wirtualną BP" podczas zakładania konta w aplikacji mobilnej PAYBACKWystarczy zeskanować przy dokonywaniu płatności zarejestrowaną kartę BP. Promocja obejmuje 4 tankowania miesięcznie, każde do 50 litrów i nie dotyczy płatności kartami paliwowymi.Źródło: BP