Wielka podwyżka cen pakietów iCloud w Polsce. Apple nie oszczędza Polaków

Złe wieści.

Apple podniosło ceny pakietów iCloud

Kiedy Apple podnosiło w Polsce ceny wielu swoich urządzeń i akcesoriów, w tym między innymi niesławnej ściereczki do czyszczenia ekranów , nikt nie był specjalnie zdziwiony i nie protestował. Złotówka gwałtownie osłabła, a kurs dolara oscylował wkoło rekordowej granicy 5 złotych. Teraz za każdego dolara należy zapłacić zaledwie ok. 4,04 złote, ale nie przeszkadza to wcale firmie z Mountain View w dalszym podnoszeniu cen. Cichaczem wzrosły ceny iCloud w Polsce. Znacząco.iCloud to chmura Apple, dzięki której na wirtualnym dysku internetowym użytkownik może przechowywać dane ze wszystkich swoich urządzeń, które ponadto mogą być między nimi błyskawicznie synchronizowane. Do tej pory ceny pakietów można było nazwać atrakcyjnymi. Podstawowy pakiet 50 GB kosztował 3,99 złotych za każdy miesiąc. A teraz?Apple podniosło ceny iCloud w Polsce po raz pierwszy od 6 lat. Niektórzy nazwą je znaczącymi, inni nieodczuwalnymi. W mojej cenie podwyżki są znaczące, skoro mamy do czynienia z 25-procentowym wzrostem cen.- z 3,99 zł na 4,99 zł / miesiąc- z 11,99 zł na 14,99 zł / miesiąc- z 39,99 zł na 49,99 zł / miesiąc