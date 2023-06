Android otrzymał nowe logo. Powoli żegnamy minimalizm?

Zaczyna to iść w dobrym kierunku.



Google postanowiło zaprezentować odświeżone logo systemu Android, które ma prezentować obecną tożsamość marki oraz pasować do panujących trendów. Grafika po raz pierwszy zostanie użyta przy okazji debiutu czternastej odsłony oprogramowania, co nastąpi już za kilka miesięcy. Podejrzewano wykonanie takich kroków już od dłuższego czasu, teraz natomiast otrzymaliśmy stosowne potwierdzenie. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Android 14 otrzyma nowe logo – to dobra wiadomość



Minimalizm zawitał praktycznie do wszystkich popularnych firm. Ich logotypy stały się niezwykle nudne i robione na jedną modłę, co odebrało im aspekt oryginalności. Niezwykle nad tym ubolewam, lecz trendy się zmieniają, więc wciąż istnieje szansa na powrót do nieco bardziej fikuśnych projektów. Pierwszy krok w tym kierunku wykonało właśnie Google, przynajmniej taką mam nadzieję. O co dokładnie chodzi?



Ostatnia aktualizacja tożsamości marki dokonała się w 2019 roku, teraz przyszedł czas na kolejną. Po czterech latach możemy zauważyć kolejne zmiany w obrębie logo systemu Android, co zresztą widać na pierwszy rzut oka. Chodzi tu o ikoniczną głowę robota w 3D oraz „A” pisane wielką literą, co bez wątpienia jest dosyć znaczącą poprawką w stosunku do tych mających miejsce w przeciągu ostatnich kilku/kilkunastu lat.



Źródło: 9to5google



Pierwszy raz nowe logo dostrzeżono podczas wydarzenia CES 2023, lecz wtedy jeszcze zestawiano je z tym wprowadzonym cztery lata temu. Potem odświeżoną tożsamość Androida zauważono w trakcie I/O 2023, gdzie przy okazji zaprezentowano szereg poprawek w obrębie samego systemu operacyjnego. Jeśli zaś chodzi o konkretne wykorzystanie grafiki, to ujrzeć ją mogliśmy przy okazji prezentacji aplikacji dostosowanych do Samsunga Galaxy S23 oraz Flip 4.



Logo stanie się powszechnie widoczne zapewne w momencie premiery Androida 14, która powinna odbyć się jeszcze w tym roku – raczej nie ma lepszego momentu do aktualizacji logo. Osobiście bardzo mi się nowa identyfikacja podoba i mam nadzieję, że coraz więcej firm postanowi podejść do tematu nieco bardziej oryginalnie.



Źródło: 9to5google



Prosta grafika 2D oraz napis wyglądający niczym stworzony przy użyciu domyślnej czcionki to straszna nuda i trzymam kciuki, by to samo powiedzieli inni konsumenci oraz liczne korporacje.



Źródło: 9to5google / Zdjęcie otwierające: pixabay.com