Nowa rządowa aplikacja. Przyda się w wakacje

Może tym razem udało się stworzyć coś dobrego?



Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków oraz Polska Organizacja Turystyczna nawiązali jeszcze ściślejszą współpracę, której owocem jest aplikacja MonumentApp poświęcona zabytkom znajdującym się na terenie naszego kraju. Docelowo ma ona zwiększyć wiedzę o tego typu obiektach, ale też nawiązać interakcję z innymi entuzjastami historii poprzez publikację opisów, udostępnianie odkryć czy tworzenie map i planów podróży. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





MonumentApp to nowa propozycja polskiego rządu