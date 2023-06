Astronauci będą mieli własnego asystenta AI. NASA tworzy odpowiednik ChatGPT

Będzie on częścią stacji kosmicznej.

Sztuczna inteligencja na stacji kosmicznej

„Chodzi o to, aby dojść do punktu wchodzenia w konwersacyjne interakcje z pojazdami kosmicznymi i aby one były w stanie rozmawiać z nami w sprawie alertów oraz interesujących odkryć dokonanych w obrębie Układu Słonecznego i poza nim.”

„To już nie jest science fiction.”

Przyszłość niedaleka, ale wciąż przyszłość

Póki co ludzie nie darzą sztucznej inteligencji zaufaniem. Nic dziwnego. Wielu z nich boi się, że za sprawą AI stracą pracę, czyli możliwość zarobków. Oczywiście istnieją też jednak obawy o to, że sztuczna inteligencja doprowadzi do zagłady ludzkości, niczym w uniwersum filmów z seriiFilm i powieśćpokazują z kolei, do czego może doprowadzić wykorzystywania sztucznej inteligencji w kosmosie. Mimo tozdecydowała się stworzyć system, który pozwoli astronautom na wykonywanie manewrów, przeprowadzanie eksperymentów i nie tylko z użyciem interfejsu będącego odpowiednikiem czatbota ChatGPT Podobno wczesna wersja sztucznej inteligencji NASA ma stać się częścią stacji kosmicznej. Dla przypomnienia, jest to planowana stacja kosmiczna, która ma być wykorzystywana w ramach programu, podczas realizacji księżycowych misji i nie tylko. Będzie ona następczynią, a także etapem pośrednim w budowie następnej stacji –. DST ma być przetransportowana na orbitę Marsa., powiedziała w wywiadzie z serwisem The Guardian doktor Larissa Suzuki, która tymczasowo pracuje w NASA.Sztuczna inteligencja faktycznie mogłaby się przydać astronautom przebywającym na stacji kosmicznej. Dzięki niej nie musieliby oni chociażby samodzielnie przeczesywać długich instrukcji obsługi, by znajdować istotne informacje. Sztuczna inteligencja wyszukiwałaby te informacje za nich.AI byłaby oczywiście użyteczna nie tylko dla samych astronautów. Jeżeli stanie się ona nie tylko częścią przyszłej stacji kosmicznej, ale również całego kosmicznego systemu komunikacyjnego, będzie w stanie sama wykrywać i naprawiać jakiejkolwiek problemy z komunikacją natychmiast po tym, gdy te nastąpią. Poza tym sztuczna inteligencja mogłaby zarządzać pracą poszczególnych systemów stacji kosmicznej wtedy, gdy ci nie będą na niej przebywać.Aby przekonać się, czy sztuczna inteligencja dobrze sprawdzi się w planowanej roli na stacji kosmicznej, musimy jeszcze poczekać. Montaż stacji Lunar Gateway ma bowiem rozpocząć się w przestrzeni kosmicznej w, przy dobrych wiatrach. Oczywiście prace nad poszczególnymi elementami stacji już trwają, ale okaże się, czy faktycznie uda się je zacząć wynosić w przestrzeń kosmiczną już w przyszłym roku.Źródło: The Guardian , fot. tyt. Wikimedia Commons/Cryteria [ CC BY 3.0