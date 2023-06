Praca kobiet zagrożona. 8 na 10 pań może zastąpić sztuczna inteligencja

Panowie są na lepszej pozycji.

Mówi się, że nikt nie jest niezastąpiony. Powiedzenie te nabiera zupełnie nowego znaczenia w obliczu rewolucji, jaką ma na rynku pracy przynieść rozwój sztucznej inteligencji. Prawda jest okrutna: podobnie jak miało to miejsce w przypadku rewolucji przemysłowej, niebawem wiele dzisiejszych zawodów zostanie zautomatyzowanych. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Kenan-Flagler Business School na Uniwersytecie Północnej Karoliny, pracę na rzecz sztucznej inteligencji może stracić blisko 80 procent kobiet.Generatywne technologie sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, mają potencjał do przekształcenia rynku pracy, narażając większość miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych na automatyzację, prognozują ekonomiści Goldman Sachs. Technologia może tworzyć nowe treści — takie jak tekst, obrazy, audio, wideo i kod — z danych treningowych, które zawierają przykłady pożądanych danych wyjściowych. Ostatnie badania pokazują, że pomimo przewagi liczebnej mężczyzn wśród siły roboczej w USA, popularyzacja generatywnej sztucznej inteligencji w firmach może mieć nieproporcjonalny wpływ na pracę kobiet.W jednej z ostatnich analiz szacuje się, że 79 procent pracujących kobiet (w Stanach Zjednoczonych to prawie 59 milionów osób) wykonuje zawody podatne na automatyzację. Według badań przeprowadzonych przez Kenan-Flagler Business School na Uniwersytecie Północnej Karoliny, w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi "zaledwie" 58 procent.

"Szacunki, że prawie osiem na dziesięć pracownic może zostać dotkniętych turbulencjami na rynku pracy, są po prostu oszałamiające"

"Nietrudno jednak zrozumieć, iż łatwiej będzie zautomatyzować niektóre z prac biurowych niż prace stolarza i elektryka oraz takie związane z na przykład usuwaniem szkodników. Wiele z zawodów związanych z usługami manualnymi i pracami produkcyjnymi które są znacznie bardziej "męskie" przetrwa. Z innymi, kobiecymi, może być inaczej"

W miejsce obecnych miejsc pracy powstaną inne

Niektóre Panie już teraz mogą myśleć o alternatywie dla swojej obecnej pracy. | Źródło: Canva Pro- powiedziała Julia Pollak, główna ekonomistka internetowej platformy pracy ZipRecruiter.- podsumowała.Firma Revelio Labs, która specjalizuje się w gromadzeniu i analizie publicznie dostępnych danych dotyczących siły roboczej, zidentyfikowała ostatnio zawody najbardziej narażone w starciu ze sztuczną inteligencją oraz rozkład płci i pochodzenia etnicznego w każdym z nich. Analiza wykazała, że stanowiska zagrożone w obliczu rozwoju SI i takie z najwyższym odsetkiem kobiet, obejmowały obsługę rachunków i kont (82,9 procent), specjalistów ds. kadr i płac (79,7 procent), sekretarki (74,3 procent), księgowych, audytorów oraz edytorów tekstu (ok. 65 procent). We wszystkich tych zawodach w USA aż 71 procent pracowników stanowią kobiety.Pomimo iż nie warto roztaczać apokaliptycznych wizji związanych z rynkiem pracy, ten na pewno zmieni się na przestrzeni kolejnych lat. Niektórzy faktycznie stracą pracę, ale będą mogli przekwalifikować się do wykonywania innych zawodów. Z resztą, działaniami sztucznej inteligencji również trzeba kierować i trzeba ją nadzorować. Wbrew temu, co wydaje się niektórym, SI nie zawsze jest wzorowo działającym "samograjem". Samo wysyłanie tzw. promptów, czyli poleceń, jest sztuką. Do zawodów przyszłości z pewnością zaliczały się będą takie wymagające wiedzy na temat ich tworzenia.Źródło: CNN , zdj. tyt. Canva Pro