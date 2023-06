WhatsApp z nowością, której brakowało przez długie lata

Użytkownicy otrzymają spore ułatwienie.



Okazuje się, że WhatsApp już niedługo otrzyma nową funkcję, która pozwoli użytkownikom na przypięcie wybranych wiadomości w obrębie czatów indywidualnych, jak i grupowych. Obecnie rozwiązanie testowane jest w wersji beta popularnego komunikatora, także nie wszystkie osoby mają do niego dostęp. Ten stan rzeczy powinien się jednak niedługo zmienić, więc zerknijmy na nadchodzącą opcję nieco bliżej.





WhatsApp z opcją przypinania wiadomości



WhatsApp regularnie zyskuje usprawnienia mające na celu podniesienie ogólnego komfortu korzystania z tejże aplikacji. Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Was o implementacji możliwości automatycznego wyciszania podejrzanych połączeń, co bez wątpienia zwiększy bezpieczeństwo internautów. Poza tym wdrożono Kanały, a także zapowiedziano rezygnację z konieczności podawania numeru telefonu. Teraz dowiedzieliśmy się, że testowana jest już kolejna funkcjonalność. O co dokładnie chodzi?



Redakcja portalu WABetaInfo dała znać o odkryciu w najnowszej odsłonie wersji beta platformy. Mowa tu o opcji przypinania konkretnych wiadomości tak, by pojawiały się one na samej górze konwersacji. Co ciekawe – tego typu funkcjonalność pojawiła się już w lutym bieżącego roku, lecz słuch o niej zaginął. Teraz zdecydowano się wznowić nad nią pracę i przy okazji wzbogacić ją o kilka interesujących usprawnień.



Źródło: WABetaInfo



Chodzi tu chociażby o opcję wybrania okresu, przez jaki dana wiadomość ma być przypięta. Obecnie istnieją wyłącznie trzy przedziały czasowe – 24 godziny, 7 dni lub 30 dni. Kto wie, może w przyszłości pojawi się więcej możliwości, także tych bardziej spersonalizowanych. Dzięki temu wyróżnienie konkretnych treści miałoby więcej sensu.



Oczywiście internauci będą mieli możliwość odpięcia wiadomości w dowolnym momencie, także wyżej wspomniane ograniczenia czasowe są wyłącznie pomocą w przypadku zawartości faktycznie mających ograniczony termin ważności. Potrzeba wdrożenia takiej funkcji była zgłaszana przez użytkowników już dawno temu i jak widać – nie znajduje się ona na szczycie listy priorytetów. Rozwijana jest bowiem już od ponad pięciu miesięcy.



Źródło: WABetaInfo



Pozostaje więc mieć nadzieję, iż już wkrótce WhatsApp zyska możliwość przypinania wiadomości, gdyż to naprawdę przydatne ulepszenie mogące ułatwić życie wielu osobom. Nie pozostaje nic innego, jak uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: WABetaInfo (1), WABetaInfo (2) / Zdjęcie otwierające: pixabay.com