5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #342]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Asystent Ogrodnika

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 35,99 zł-79,99 zł za element / Android: 8.1 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy aplikację wspomagającą zarządzanie ogrodem, narzędzie dla osób uczących się języka chińskiego, a także ciekawy tytuł do podziału obowiązków domowych. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z ciekawymi łamigłówkami oraz zabawnym tytułem strategicznym.

Chinesimple Chinese Dictionary

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 9,19 zł-279,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Aplikacja wspomagająca zarządzanie ogrodem. Pozwala prowadzić inwentaryzację posiadanych roślin (dodajemy je z bogatej bazy dostępnej w aplikacji). Jeśli wprowadzimy lokalizację ogrodu, będziemy dodatkowo informowani o ewentualnym zagrożeniu mrozem i koniecznością ochrony wskazanych roślin.Dodatkowym atutem jest możliwość zapisywania koniecznych do wykonania prac. Dostęp do niektórych funkcji dodatkowych jest płatny.

Housy

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,59 zł-149,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Przydatne narzędzie dla osób, które uczą się języka chińskiego. Główną część stanowi słownik z kilkoma tysiącami słów i przykładowych zdań. W każdym przypadku możemy wysłuchać nagrania, zobaczyć chińskie znaki i transkrypcję pinyin. Dodatkowym atutem jest czytelny podział na słownictwo wymagane na poszczególnych poziomach egzaminu HSK (1-5).Nie zabrakło również gier językowych i lekcji wyjaśniających zagadnienia gramatyczne.

Merge Mansion

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,69 zł-459,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Ciekawy tytuł do podziału obowiązków domowych. Ułatwia utrzymanie porządku i pomaga w budowaniu motywacji wśród domowników (grywalizacja). Ustalamy pomieszczenia do sprzątania i generujemy dla nich listę zadań do wykonania. Możemy skorzystać z gotowych zadań lub dodać własne. Po ustaleniu wszystkich parametrów aplikacja ustala indywidualny harmonogram. Za wykonane zadania otrzymujemy punkty.Dostęp do niektórych funkcji wymaga wykupienia subskrypcji.

Super Auto Pets

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,89 zł-53,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Kolorowy tytuł relaksacyjny z elementami łamigłówek i łączeniem elementów (match-3). Odkrywamy tajemniczą historię rodzinnej posiadłości, remontujemy i urządzamy wnętrze, dbamy o ogrody itp. Potrzebne przedmioty, kwiaty i inne przydatne narzędzia zdobywamy przez łączenie elementów i rozwiązywanie planszy match-3.Gra ma swobodny i niespieszny charakter, a rozgrywkę uprzyjemnia miła dla oka oprawa graficzna.

Zabawny tytuł strategiczny w rysunkowej oprawie graficznej. Toczymy pojedynki z innymi graczami - naszym zadaniem jest ustalenie składu drużyny zwierzaków. Bitwy toczą się w dużej mierze automatycznie. Do wyboru mamy różnego rodzaju ulepszenia i bonusy. Za wygrane walki dostajemy środki do wykorzystania, kupujemy za nie nowych członków drużyny.Grać możemy w formule asynchronicznej lub dołączać do konkretnych turniejów online.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!