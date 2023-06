Conduct THIS! - kolejkowy zawrót głowy (recenzja gry)

Wciągająca gra symulacyjna.

Zabawa kolejką towarzyszy wielu z nas od najmłodszych lat. U dzieci rozwija zdolności manualne i pobudza kreatywność, a u dorosłych potrafi przerodzić się w życiową pasję. Nic zatem dziwnego, że temat ten może stanowić ciekawy motyw dla gry na smartfony.Potwierdza to Conduct THIS. Mamy tu do czynienia z rekreacyjną grą symulacyjną z pociągami w roli głównej. Czeka nas wiele wyzwań, których wspólnym mianownikiem jest zarządzanie przebiegiem trasy w taki sposób, aby uniknąć kolizji.Na początku nie wydaje się to trudne. Tory nie są specjalnie poplątane, sporadycznie pojawia się drugi pociąg. W miarę postępów każdy kolejny poziom podnosi poprzeczkę. Pociągi jadą coraz szybciej, pojawia się ich więcej, musimy przełączać zwrotnice, żeby skład o danym kolorze dotarł na odpowiedni peron - momentami robi się naprawdę intensywnie.

Nie wspominając o dodatkowym trybie zabawy bez ograniczeń czasowych czy możliwości zwiększenia poziomu trudności w ustawieniach. Wszystko to sprawia, że zabawy jest co niemiara. Nie zabrakło oczywiście nie o spokojniejszego trybu i możliwości odblokowywania nowych modeli pociągów.Gra nie męczy przesadnie reklamami. Za około 14 zł miesięcznie możemy się ich pozbyć. Płatność daje też kilka bonusów i dostęp do wszystkich tras.Minusy? Interfejs wymaga optymalizacji - czas oczekiwania przy przełączaniu modułów gry lub poszczególnych opcji jest nieznośnie długi.W ogólnym rozrachunku Conduct THIS to świetnie wykonany tytuł. Sprawia sporo frajdy - nie tylko fanom kolejek.