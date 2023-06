Ważna aktualizacja iOS 16.5.1 udostępniona. Musisz ją pobrać, oto dlaczego

Niezwłocznie ją pobierz.

iOS 16.5.1 - co nowego?

Użytkownicy smartfonów Apple iPhone powinni zajrzeć niezwłocznie do menu Ustawienia -> Ogólne -> Uaktualnienia. Znajdą tam najnowszą aktualizację dla oprogramowania iOS, którą firma z Cupertino udostępniła jakiś czas temu. Tuż przed premierą iOS 17 , iOS 16.5.1 wprowadza drobne usprawnienia jakościowe w tym jedną poprawkę, eliminującą irytujący problem.Przede wszystkim, Apple nową aktualizacją rozprawiło się z opisywanym przez użytkowników jakiś czas temu błędem, związanym z przejściówkami Lightning do USB 3. Sprawiał on, że ładowanie urządzeń było niemożliwe. Poza tym, Apple wdrożyło łatki przeciwko lukom aktywnie wykorzystywanym przez hakerów - jedną w zabezpieczeniach jądra, jedną w zabezpieczeniach WebKit.