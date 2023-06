Jak ostrzegać innych kierowców w Mapach Google? Rób to jak w Yanosik i Waze

Wiedza przydatna nie tylko w wakacje.

Mapy Google - jak ostrzegać innych kierowców o zdarzeniach na drodze?

wypadek

kontrola prędkości

korek

roboty drogowe

zamknięcie pasa

niesprawny pojazd

obiekt na drodze

Był taki czas, że wkurzyłem się na Mapy Google i zrezygnowałem z nich na rzecz nawigacji samochodowej Waze . Bardzo spodobała mi się skupiona wkoło niej aktywna społeczność i to, że informacje o wydarzeniach drogowych podawane były niemalże w czasie rzeczywistym. Zawsze ktoś ostrzegł przed lotnym patrolem policji, dziurą w jezdni lub innym utrudnieniem drogowym. Waze porzuciłem po tym, jak kilkukrotnie dosłownie wyprowadziły mnie w pole. Może miałem po prostu pecha, ale Waze nie dorastało do pięt Google, jeśli chodzi o algorytm wyznaczania trasy. Powrotowi dotowarzyszyło zainstalowanie apki Yanosik , która działała w tle. Mapy Google prowadziły mnie do celu, a Yanosik podsyłał informacje drogowe. Z czasem Mapy Google zostały wzbogacone o funkcje, których obecność pozwoliła mi odinstalować Yanosika.Mapy Google to od jakiegoś czasu całkiem rozbudowana nawigacja samochodowa. Jakiś czas temu firma z Mountain View udostępniła opcję dodawania ostrzeżeń o wypadkach, kontroli prędkości, korkach oraz innego rodzaju "przeszkadzajkach". Większość osób korzysta z tych dobrodziejstw zupełnie biernie. Zachęcam do czynnego użytkowania aplikacji, zwłaszcza w obliczu rozpoczynających się dziś wakacji, dawania przykładu innym i aktywnej pracy na rzecz tego, aby wszystkim użytkownikom polskich dróg jeździło się lepiej. Jak to zrobić?Dobre wieści są takie, że ostrzegać innych mogą zarówno użytkownicy smartfonów Apple iPhone z iOS, jak i telefonów wyposażonych w system operacyjny od Google.Po uruchomieniu Google Maps i wyznaczeniu trasy, po prawej stronie ekranu Twojego smartfona, pod ikoną kompasu, pojawi się. Tapnij w niego. Otworzy się menu zgłoszeń, które można dodawać, by dawać tym samym cynk o nich innym kierowcom. Na liście są dostępne następujące zgłoszenia: