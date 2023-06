Pan Spinacz, asystent z Microsoft Office, nie powstał na komputerze z Windows

Kto by pomyślał.

Kulisy powstania Pana Spinacza

Postać, która nie kojarzy się już wyłącznie negatywnie

Jeżeli korzystałeś kiedykolwiek z usługi Microsoft Office w wersji 2003 lub starszej, być może pamiętasz, że ten zestaw aplikacji posiadał. Mowa o ikonicznym(ang.), który serwował przeróżne podpowiedzi użytkownikom pakietu biurowego. Jako że asystent ten większość użytkowników po prostu irytował, zamiast im pomagać, Microsoft ostatecznie zdecydował się zrezygnować z niego w nowszych wersjach Office.Teraz, za sprawą krótkiego filmu dokumentalnego, który pojawił się w serwisie, ujawniono mało znany fakt na temat ponad dwudziestoletniej historii Pana Spinacza. Okazuje się, że Pan Spinacz nie został zaprojektowany na komputerze z systemem Microsoftu, a na komputerzeod. To ci zaskoczenie.Wspomniany film dokumentalny został opublikowany na YouTube przez kanał Great Big Story, znany z tworzenia materiałów na temat ciekawych historii. Bohaterem wideo jest, który obecnie zajmuje się ilustrowaniem książek dla dzieci, a który w latach 90. był właścicielem firmy graficznej i na zlecenie Microsoftu tworzył postaci dla oprogramowania Microsoft Bob.Jako żeokazał się klapą, część projektów postaci z tego rozwiązania zdecydowano się wykorzystać w. Clippy, czyli Pan Spinacz był jedną z nich. Istniała szansa, że maskotką Microsoft Office stanie się antropomorficzny ołówek lub zszywacz, ale najwyraźniej spinacz najbardziej przypadł do gustu grupom focusowym z Uniwersytetu Stanforda.Pan Spinacz zrodził się najpierw jako szkic na papierze. Zanim jednak Atteberry zaprojektował ostateczną wersję tej postaci, powstały setki jego szkiców. Finalny szkic doczekał się swojej wersji cyfrowej, a ta powstała właśnie na komputerze Mac.Kevan Atteberry bardzo wspomina okres w swoim życiu, w którym projektował Pana Spinacza. Warto jednak wspomnieć, że Pan Spinacz trafił do Microsoft Office w 1997 roku – kilka lat po tym, gdy powstał. Właśnie wtedy Atteberry dowiedział się, że Clippy jest nienawidzony przez użytkowników.Ze względu na nienawiść, jaką wszyscy darzyli Pana Spinacza, Atteberry wstydził umieścić się go w portfolio. Oczywiście nikt nie narzekał jednak na to jak Pan Spinacz wygląda. Problemem była jego funkcjonalność, z którą Atteberry nie miał absolutnie nic wspólnego.Na szczęście historia Atteberry’ego i Pana Spinacza doczekała się szczęśliwego zakończenia. Otóż, nie dość że Pan Spinacz doczekał się własnego pakietu naklejek w Microsoft Teams , to został emoji w Windows 11 . Zresztą, jako że od kilkunastu lat Clippy nie denerwuje użytkowników Microsoft Office, dziś mało komu kojarzy się on źle.Źródło: YouTube, fot. tyt. Microsoft