Circle K uruchamia wakacyjne zniżki na paliwo. Nawet 50 gr taniej na litrze

Tańsze paliwo wraca na stacje.

Rabat na paliwo Circle K

Circle K EXTRA – aplikacja i rejestracja

Już jutro ruszają wakacje. Wspaniałe to wieści dla młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i średnich, ale też... kierowców. W tegorocznym sezonie wakacyjnym stacje paliw szykują dla konsumentów rabaty na paliwo. O swojej promocji poinformowała nas właśnie sieć stacji paliw Circle K. Pierwsza fala zniżek rusza już w piątek 23 czerwca, kiedy to rabaty wyniosą aż... 50 groszy!Już 23 czerwca w godzinach od 14:00 do 17:00, w ramach akcji, tankujący na łącznie niemal 400 stacjach Circle K w Polsce będą mogli skorzystać z rabatu. W kolejnych dniach zostanie uruchomiona akcja wakacyjna Summer Weekends, dzięki której pojawią się na stacjach kolejne rabaty. Nie tak atrakcyjne, ale... Z obu ofert skorzystają posiadacze fizycznej lub wirtualnej karty lojalnościowej EXTRA.Akcjawystartuje w piątek 23 czerwca tuż po godzinie 17:00 i potrwa aż do niedzieli 25 czerwca. W jej ramach klienci zatankują dowolne paliwo miles, milesPLUS lub SupraGas w obniżonej oZniżki będą obowiązywać również w każdy kolejny weekend wakacji, od piątku do niedzieli, aż do 3 września.Każdy klient będzie mógł skorzystać z promocji dowolną ilość razy pod warunkiem posiadania karty lojalnościowej EXTRA. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85 litrów w ramach jednej transakcji.Wakacyjnym promocjom towarzyszą również stałe rabaty, które są dostępne każdego dnia. Będąc uczestnikiem programu lojalnościowego, wystarczy zatankować łącznie 50 litrów, aby otrzymać pierwszy voucher z rabatem 10 groszy na litrze na paliwo bazowe (w tym LPG) lub 15 groszy na paliwo premium.Szczegółowy regulamin akcji znajdziecie tutaj W programie Circle K Extra zarejestrujesz się pod tym adresem . Nie zapomnij pobrać aplikacji na swoje urządzenie mobilne. Stosowne odnośniki znajdziesz poniżej. Apkę pobierzesz również za pośrednictwem sklepu z aplikacjami na swoim smartfonie.Jak oceniacie ofertę zniżkową Circle K?Źródło: Circle K