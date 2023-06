WhatsApp ze świetną nowością. Koniec z podejrzanymi połączeniami

Ucieszą się fani bezpieczeństwa i prywatności.



WhatsApp wzbogacił się właśnie o nowe funkcje ochrony prywatności. Osoby korzystające z popularnego komunikatora mogą teraz wyciszać połączenia przychodzące od nieznanych osób oraz korzystać ze specjalnej sekcji poświęconej kwestiom bezpieczeństwa. Mówimy więc o dosyć istotnych zmianach wpływających na elementy bardzo istotne dla wielu użytkowników. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





WhatsApp zyskał kilka ważnych funkcji zwiększających prywatność



Nie tak dawno informowaliśmy Was o tym, że WhatsApp zyskał kanały, czyli jednokierunkowe narzędzie transmisji dla administratorów. Funkcję tę mogą kojarzyć osoby aktywnie używające Twittera bądź Telegramu, gdzie również istnieje opcja obserwowania profili, gdzie wiadomości mogą być wysyłane wyłącznie przez wyznaczonych do tego administratorów. Minął zaledwie tydzień, a usługa zyskała kolejne przydatne usprawnienie. O co dokładnie chodzi?



Na oficjalnym blogu aplikacji pojawił się wpis ogłaszający implementację dwóch ważnych aktualizacji. Pierwszą z nich jest wyciszanie połączeń od nieznanych osób dzwoniących. Ma to zapewnić lepszą ochronę prywatności oraz większą kontrolę nad tym, kto wykonuje do nas połączenie. Chodzi po prostu o automatyczne odsiewanie irytującego spamu czy prób oszustwa, co obecnie jest dosyć częstym zjawiskiem.



Źródło: WhatsApp



Niezidentyfikowane połączenia nie będą przerywały nam tego, co robimy na smartfonie, lecz zostaną wyświetlone na liście – wszystko na wypadek, gdyby jednak okazało się, że dzwoni ktoś ważny. Oczywiście czas pokaże czy rozwiązanie działa prawidłowo i spełnia swoje zadanie. Nie da się natomiast ukryć, że to bardzo przydatne ulepszenie, dawno wyczekiwane przez internautów.



Okej, co jeszcze? Kontrola prywatności to kolejny update, tym razem mający na celu przeprowadzenie użytkowników krok po kroku przez wszystkie dostępne ustawienia prywatności. Dzięki temu wybór odpowiedniego poziomu ochrony stanie się łatwiejszy i bardziej klarowny. Jeśli więc do tej pory nie znaleźliście czasu, by przejrzeć to, co pod tym kątem oferuje WhatsApp, to chyba właśnie nadarza się idealna okazja.



Źródło: WhatsApp



Obydwie funkcje powinny być już dostępne dla wszystkich osób korzystających z komunikatora. Jeśli jeszcze ich u siebie nie widzicie, to należy uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: WhatsApp / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu A Private Message | WhatsApp na kanale YouTube (@WhatsApp)