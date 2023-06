Cyfrowe dokumenty zrównane z tradycyjnymi. Prezydent podpisał ustawę

mObywatel rośnie w siłę.



Andrzej Duda podpisał właśnie ustawę „o aplikacji mObywatel”, która określa między innymi „sposób potwierdzania oraz weryfikowania autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia dokumentów mobilnych”. Tym samym mamy do czynienia z ważnym krokiem odnośnie do rozwoju cyfryzacji naszego kr aju, gdyż we większości przypadków będziemy mogli zapomnieć o noszeniu ze sobą tradycyjnego prawa jazdy oraz dowodu osobistego. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Prezydent podpisał ustawę o aplikacji mObywatel



Rządowy projekt ustawy o aplikacji mObywatel wpłynął do Sejmu na początku marca bieżącego roku. Podstawowym celem dokumentu jest stworzenie nowych podstaw prawnych dla funkcjonowania działającej od sześciu lat usługi oraz funkcji w niej udostępnianych i świadczonych. Trochę musieliśmy na rozwój wydarzeń poczekać, lecz chyba było warto. Przez ten czas zdążono nawet przeprojektować program tak, by faktycznie służył mieszkańcom kraju.



Prezydent postanowił w końcu złożyć podpis pod tytułową ustawą, co tak naprawdę sprawia, że dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka/szkolna czy Karta Dużej Rodziny mogą być przetrzymywane w wersji cyfrowej i można je pokazywać zamiast plastiku. Do tej pory lista miejsc akceptujących treści zawarte w mObywatelu była bardzo ograniczona, niedługo sytuacja zmieni się niemalże o 180 stopni.





Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o aplikacji mObywatel, która między innymi zrównuje pod względem prawnym dokumenty cyfrowe obsługiwane w aplikacji z dokumentami w tradycyjnej formie. — Łukasz Bok (@LukaszBok) June 19, 2023

Warto jednak pamiętać, że trochę to potrwa. Większość przepisów zawartych w ustawie wejdzie w życie „w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych”. Obietnice są takie, że jeszcze podczas tegorocznego okresu wakacyjnego wszystko zostanie odpowiednio wdrożone. Pozostaje trzymać kciuki.



No dobra, ale co z ograniczeniami? Fizyczne wersje dokumentów wciąż niezbędne będą w momencie próby przekroczenia granicy Polski oraz chęci wyrobienia nowego dowodu osobistego. Są to jednak stosowne bariery mające na celu zapewnienie stosownego poziomu bezpieczeństwa. Wiele osób wciąż obawia się jednak, iż korzystanie z aplikacji mObywatel stanowi próbę zniewolenia obywateli oraz pozbawia ich jakiejkolwiek prywatności.



Osobiście jestem zdania, że tego typu kroki są naturalną koleją rzeczy i już nie mogę doczekać się wdrożenia zapowiedzianych dosyć dawno zmian. Jeśli chcecie przeczytać całą ustawę podpisaną przez Andrzeja Dudę, to możecie zrobić to na oficjalnej stronie rządowej.



Źródło: gov.pl, Twitter (@LukaszBok) / Zdjęcie otwierające: gov.pl