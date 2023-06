Windows 11 pozbywa się dwóch aplikacji. To, wbrew pozorom, świetna wiadomość

Microsoft rozwija system w dosyć pokrętny sposób.



Windows 11 już wkrótce pozbędzie się klasycznych klientów poczty i kalendarze. Towarzyszące od dawna usługi zostaną zastąpione przez internetową wersję aplikacji Outlook – to ona stanowić będzie nowe domyślne środowisko dla systemowej skrzynki pocztowej. To dobra wiadomość, bowiem dotychczasowe rozwiązania są przestarzałe i korzystanie z nich nie należy do przyjemnych. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Poczta i Kalendarz znikają z Windowsa 11



Microsoft od pewnego czasu stara się ujednolicać dostarczane użytkownikom oprogramowanie. Dopiero co informowaliśmy Was o tym, że Windows 11 utraci integrację z popularną platformą Teams – teraz usługę będzie można bez problemu usunąć. Teraz się okazało, iż zmiany dosięgną również kilka innych elementów „jedenastki”. Te jednak ucieszą przynajmniej część internautów. O co więc dokładnie chodzi?



Jeśli na bieżąco śledzicie rozwój najnowszego systemu, to z pewnością wiecie, że nowy Outlook jest testowany od dłuższego czasu. Członkowie programu Insider mogą już z niego korzystać i przy okazji nie znajdą w komputerze klasycznych aplikacji Poczta oraz Kalendarz, które zresztą nie przyjęły się zbyt dobrze wśród społeczności. Używanie ich jest toporne i nie sprawia przyjemności, więc nie dziwi to, iż koncern postanowił coś zmienić.



Programy te wciąż jednak będą dostępne do pobrania w Microsoft Store do końca 2024 roku. Nowe komputery z zainstalowanym systemem Windows 11 zostaną jednak już wyposażone w program Outlook, co jest dosyć dobrą wiadomością. Na samym początku korporacja zaoferuje specjalny przełącznik umożlwiający płynne przechodzenie pomiędzy starym oraz nowym doświadczeniem, by nie wprawić części internautów w niepotrzebne zamieszanie.



Microsoft ostrzega jednak, że obecnie aplikacja znajduje się w fazie beta i może sprawiać wiele problemów. Dlatego też rekomendowane jest wstrzymanie się z aktualizacją do momentu wypuszczenia stabilnego rozwiązania. Okej, ale dlaczego nowa propozycja jest aż tak bardzo potrzebna? Oprócz kwestii wizualnej oraz funkcjonalnej, to chodzi również o komfort.



Outlook dla systemu Windows współpracuje ze wszystkimi rodzajami kont – bez problemu więc połączycie się z Gmailem czy Yahoo. Mówimy także o dostępie do wielu rozwiązań z poziomu jednej usługi i to zupełnie za darmo. Nie będzie więc już konieczności żonglowania pomiędzy pocztą a kalendarzem.



Na powszechną dostępność ulepszenia jeszcze trochę poczekamy. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: XDA Developers / Zdjęcie otwierające: Microsoft