Discord ma dla Was prezent. Popularna płatna funkcja od teraz za darmo

Okazuje się, że jedna z popularnych funkcji na Discordzie stała się właśnie darmowa. Właściciele platformy postanowili (z okazji niedawno obchodzonych urodzin( udostępnić płatne do tej pory Aktywności zupełnie bezpłatnie. Teraz więc użytkownicy mogą skorzystać z wielu atrakcyjnych rozwiązań/mini-gier bez konieczności opłacania subskrypcji. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Discord udostępnia Aktywności zupełnie za darmo



Nitro to dosyć drogi abonament, mówimy o wydatku 47,99 zł / miesiąc. Dostępna jest również bardziej podstawowa wersja za 13,99 zł / miesiąc, lecz nie oferuje ona zbyt wiele. Coraz więcej funkcji ukrywanych jest na Discordzie za paywallem, co nie do końca podoba się konsumentom – zwłaszcza po podwyżkach. Nie tak dawno doczekaliśmy się jednak drobnego upominku w postaci zwiększenia limitu rozmiaru wysyłanych plików z 8 do 25 MB dla darmowych klientów. Teraz przyszedł czas na kolejny prezent.



Popularny komunikator zdecydował się na usunięcie zza paywalla funkcji o nazwie Aktywności, która jest bardzo miłym dodatkiem do kanałów głosowych. Do dyspozycji mamy kilkanaście tytułowych aktywności, spośród których należy wymienić gry imprezowe pokroju Putt Party, Poker Night, Gartic Phone, Sketch Heads czy Letter League. Mówimy tu o naprawdę przyjemnych produkcjach, z których część skierowana jest nawet do nieograniczonej liczby uczestników.



Jeśli więc nie macie pomysłu jak spędzić wieczór z paczką znajomych, to teraz Discord przychodzi z odsieczą. Użytkownicy mogą korzystać również z funkcji Watch Together oferowanej przez YouTube, by w gronie przyjaciół oglądać ulubione filmiki. No dobra, ale jak skorzystać z tych wszystkich funkcjonalności? Należy przede wszystkim dołączyć do kanału głosowego oraz kliknąć w ikonę rakiety znajdującą się u dołu ekranu. Wtedy też wystarczy wybrać interesującą nas aktywność i czekać na dołączenie innych uczestników serwera.







To naprawdę miły dodatek i do tej pory nie byłem w stanie pojąć powodu, dla którego funkcja miałaby zostać ukryta za paywallem. Na szczęście deweloperzy poszli po rozum do głowy i udostępnili rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych osób. Interaktywne doświadczenie zawsze stanowią przyjemne urozmaicenie tradycyjnego komunikatora.



