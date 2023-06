5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #341]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Flowx

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 5,00 zł-92,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy ciekawą aplikację pogodową, nowoczesny tytuł do nauki języków obcych, a także narzędzie wspomagające walkę ze stresem. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w kosmicznym tytule zręcznościowym oraz kolorowej grze typu match-3.

LingQ

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 30,00 zł-849,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Ciekawa aplikacja pogodowa. Skupia się na wizualnej prezentacji prognoz bezpośrednio na mapie. Wystarczy przesunąć palcem, żeby zobaczyć, jak zmieni się zachmurzenie, opady, siła wiatru itp. w najbliższych dniach. Dane pochodzą z wielu modeli pogodowych, które możemy szybko porównywać ze sobą.Aplikacja jest dostępna za darmo. Jeśli zdecydujemy się wykupić jeden z pakietów dodatkowych, zyskamy dostęp do jeszcze większej liczby modeli pogodowych.

Head On

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,79 zł-70,00 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nowoczesny tytuł do nauki języków obcych. Zamiast podążania za konkretnymi lekcjami uczymy się z interesujących nas treści (artykuły, podcasty, materiały wideo). Interaktywna transkrypcja pozwala na śledzenie tekstu i poznawanie słownictwa - wystarczy wskazać wyraz, aby poznać tłumaczenie i dodać do nauki. System inteligentnych powtórek zadba o przyswajanie słownictwa w odpowiednim tempie.Dodatkowym atutem jest możliwość importu własnych materiałów (np. link do filmu na YouTube).

Space Chase

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,59 zł-13,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Przygotowane przez specjalistów narzędzie do walki ze stresem, atakami paniki czy ogólnymi problemami z uspokojeniem. Oferuje zestaw ćwiczeń, technik relaksacyjnych, sesji medytacji itp. Materiały dostępne są w języku angielskim. Aplikacja jest darmowa i nie wyświetla reklam. Wyróżnia się lekkim i nowoczesnym interfejsem.Dodatkowym atutem są krótkie ćwiczenia oddechowe, które pozwalają szybko poprawić samopoczucie.

Merge Cooking

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 5,89 zł-879,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Platformowa gra zręcznościowa dla miłośników kosmicznych przygód. Przemierzamy różnorodne tereny na obcych planetach pełne skał, klifów, asteroid itp. Nieustannie omijamy przeszkody, nie brakuje również obcych pocisków. Naszym statkiem sterujemy jednym palcem - nie oznacza to jednak, że rozgrywka jest banalna. Wręcz przeciwnie. Osiąganie dobrych wyników i pokonywanie znacznych odległości wymaga sporo wprawy i refleksu.

Kolorowa gra z gatunku match-3. Łączymy takie same elementy - w tym przypadku podstawowe składniki dań, aby przygotować określone potrawy dla wymagających gości. Przy okazji przemierzamy kolejne lokalizacje, otwieramy restauracje (dobieramy sprzęt, zajmujemy się wystrojem itp.), bierzemy udział w wydarzeniach i zadaniach specjalnych.Wszystko ujęte zostało w miłą dla oka kreskówkową oprawę graficzną.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!