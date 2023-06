Badminton Clash - całkiem dobra zabawa z rakietką (recenzja gry)

Krótkie i emocjonujące mecze.

Badminton Clash – kreskówkowa gra sportowa

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 4,99 zł-239,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Badminton to dyscyplina o wielu twarzach. Po jednej stronie mamy profesjonalistów rywalizujących na olimpiadzie i uderzających lotki z zawrotną prędkością. Na drugim końcu mamy typowo piknikowe odbijanie dla zabawy z rodziną.Charakter gry Badminton Clash jest gdzieś pośrodku. Mamy tu bowiem do czynienia z krótkimi i dynamicznymi meczami. Nie jest to jednak pełnoprawna symulacja, a raczej typowo zręcznościowa zabawa. I dobrze.Uproszczone sterowanie i zasady ułatwiają zabawę i wejście do gry, ale nie oznaczają, że bez trudu wygramy każde spotkanie. Jeżeli trafimy na zawodnika o podobnych umiejętnościach, możemy stoczyć zaskakująco zacięty pojedynek. Do naszej dyspozycji są różnorodne lokalizacje, wydarzenia specjalne itp. Nie brakuje oczywiście rozwoju zawodnika i ulepszeń wyposażenia.Gra nie męczy przesadnie reklamami, a mikropłatności nie są wymagane do spokojnej gry.Minusy? Twórcy gry w niektórych aspektach rozgrywki uprościli sprawę aż za bardzo. Poruszanie się zawodników pozostawia wiele do życzenia, brakuje chociażby sprintu czy rzucenia się po lotkę.Badminton Clash w ogólnym rozrachunku to jednak bardzo udana produkcja. Oferuje dobrą zabawę i przyjemną rywalizację z innymi. Nie trzeba nawet mieć żadnego pojęcia o badmintonie.