Windows 11 pozbywa się niezwykle irytującej funkcji

To świetna wiadomość.



Microsoft ogłosił właśnie, że już niedługo z systemu Windows 11 usunięty zostanie wbudowany klient Microsoft Teams – stanie się to dwa lata po pierwszym ogłoszeniu integracji. Wbudowana funkcja czatu zostaje jednak zastąpiona przez bezpłatną wersję klasycznej aplikacji Microsoft Teams, którą doskonale znają posiadacze „dziesiątki”. Na razie dostęp do zmian mają osoby korzystające z testowych kompilacji. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Microsoft Teams bez integracji z systemem Windows 11