Ta wersja Windowsa 10 straciła właśnie wszelkie wsparcie

Skończyły się wymówki – czas zaktualizować system.



Okazuje się, że jedna z wersji systemu Windows 10 właśnie utraciła jakiekolwiek wsparcia. Osoby odrzucające przejście na nowszą odsłonę nie mogą od teraz liczyć na poprawki bezpieczeństwa i tak naprawdę są zdani sami na siebie. Nadszedł więc chyba idealny moment, by rozważyć aktualizację oprogramowania lub przejście na coraz stabilniejszą „jedenastkę”. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





To koniec aktualizacji dla Windowsa 10 21H2